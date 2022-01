itek: presentati i nuovi monitor della serie GGC

Il 2022 per itek si apre con l’annuncio dei nuovi monitor curvi della serie GGC. Andiamo a vederli insieme in questo articolo

Per molti l’arrivo di questo nuovo anno è segnato da un appuntamento importantissimo, ovvero il CES 2022. Qui le maggiori società del settore hardware si riuniscono per presentare i loro prodotti. Fra questi vi sono i nuovi monitor itek della serie GGC, ottimi per sfruttare al meglio le nuove schede grafiche GeForce RTX 3050 da 8 GB e le AMD Radeon RX 6500 XT. Andiamo a vedere questi nuovi pannelli curvi e scopriamo le loro caratteristiche.

Ecco i quattro nuovi monitor curvi GGC di itek

Il primo pannello è quello da 32 pollici, frameless su tre lati. È dotato di risoluzione Full HD (1920×1080) in formato 16:9 con raggio di curvatura R1500. Con un refresh rate fino a 240Hz, Free Sync, G-Sync, Low Blue Light, HDR 1000 e tempo di risposta a 1ms si candida come uno dei migliori monitor in circolazione. Ha in dotazione quattro collegamenti video e più nello specifico un DisplayPort e ben tre HDMI.

A seguire troviamo due versioni di 27 pollici. Il primo si presenta con un ottimo pannello Rapid VA 16:9 e raggio di curvatura R1000. La risoluzione è Quad HD (2560×1440) con frequenza di aggiornamento 240 Hz con Free Sync, G-Sync, Low Blue Light e HDR 1000. È dotato di un collegamento video DisplayPort e due HDMI. Il colore bianco lucido che lo caratterizza è “spezzato” sul retro da una fascia con luci RGB sul retro. La base HAS sul quale poggia permette poi di regolare altezza, inclinazione e angolo del monitor. A completare il tutto troviamo un comodo HUB USB con anche una porta USB type-C.

Il secondo schermo da 27″ è dotato di risoluzione FHD (1920×1080) e raggio di curvatura R1500. Anche in questo caso il refresh rate è di 240 Hz ed è dotato di Free Sync, G-Sync, Low Blue Light, HDR Ready e tempo di risposta a 1ms. Sul monitor trovano alloggio tre porte HDMI e un DisplayPort. Sul retro la società ha disposto tre luci red sul retro che donano un effetto aggressivo.

L’ultimo monitor invece è un 24 pollici anch’esso curvo. Sebbene goda di tutte le caratteristiche degli altri monitor, il refresh rate si abbassa a 144 Hz. Anche in questo caso troviamo due porte HDMI e una DisplayPort. La base HAS permette di regolarne altezza, angolazione e inclinazione. Di seguito riportiamo i prezzi consigliati al pubblico per l’acquisto di questi monitor:

399,90 € IVA inclusa per la versione da 32″ FHD 240 Hz

889,90 € IVA inclusa per quella da 27″ QHD 240 Hz

359,90 € IVA inclusa per la versione da 27″ FHD 240 Hz

289,90 € IVA inclusa per l'ultima da 24″ FHD 144 Hz

I nuovi monitor curvi GGC di itek sono disponibili all’acquisto sia sul sito ufficiale che su Amazon. Per non perdervi future news riguardanti le nuove uscite nel mondo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!