Come fare il business delle recensioni di prodotti per la casa?

Se sei uno dei fan delle recensioni di prodotti di qualità probabilmente saprai che la concorrenza nel mercato di oggi è molto alta

Sta diventando più difficile trovare un buon prodotto ed è qui che entrano in gioco i siti di recensioni di nicchia per la casa.

Naturalmente, come qualsiasi altro processo la creazione di un sito Web con recensioni di prodotti per casa per affari richiede un’attenta preparazione, altrimenti questo evento si trasformerà in una vera delusione per te se non sarai abbastanza preparato ed informato.

Scegli una classifica

D’accordo sul fatto che è impossibile fare bene molte cose contemporaneamente, motivo per cui è meglio farlo singolarmente. Questo vale anche per lavorare con le recensioni dei prodotti: è più facile per le persone fidarsi dei siti che prendono in considerazione una particolare categoria di prodotti.

Sarà anche più facile per te iniziare con ciò con cui hai una certa esperienza. Allo stesso modo, se, ad esempio, hai recensito determinati prodotti e hai guadagnato fiducia, le persone ti seguiranno anche se affronti qualcosa di nuovo.

Cerca di ottenere il prodotto

Normalmente quando inizi un business non hai niente a disposizione con che lavorare. Se il tuo budget non ti permette di comprare articoli per la casa o altro non è una cosa strettamente necessaria. Dovresti cercare di comunicare con dei venditori tramite email raccontargli del tuo business e cortesemente chiederle di poter darti la possibilità di mandarti i loro prodotti per poterli recensire.

Se il venditore è interessato nella promozione della sua marca e se l’aspetto del tuo sito darà l’impressione di un prodotto professionale lui sarà molto lieto d’iniziare una collaborazione con te.

Registrati in un programma di affiliazione

Oggigiorno la piattaforma più famosa e cosiddetta più sicura è Amazon. Le commissioni sono abbastanza alte in comparazione con altre e le tue vendite saranno sicure perché Amazon è l’unico sito che fa arrivare i prodotti in pochissimo tempo e i prodotti sono al 100% come nelle foto. Su Amazon esiste un numero enorme di prodotti con valutazioni e recensioni dei clienti, sulla base delle quali è possibile creare recensioni professionali.

Analizza i tuoi concorrenti

Nessun business può essere costruito bene se non ti affidi ai concorrenti. Così si sviluppa il marketing e così si sviluppa la promozione dei beni per la casa. Senza questo, il mondo sarebbe rimasto fermo.

Esplora siti che hanno la tua stessa categoria di prodotti ed esaminare la classifica. Dal momento che investirai denaro e l’importo sarà abbastanza consistente, non penso che ti piacerebbe perderlo, quindi assicurati di non essere pigro e controlla il maggior numero possibile di concorrenti con i migliori siti di recensioni di prodotti .

Prendiamo ad esempio Casaetech, un sito con recensioni professionali su articoli per la casa. Guarda la struttura del sito, il suo aspetto, presta attenzione a come recensiscono e quali prodotti scelgono in base alla valutazione. Tutti i prodotti devono essere moderni e corrispondere più o meno alle tecnologie del 21° secolo.

Sii diplomatico

La presentazione del prodotto e il modo in cui presentiamo le informazioni a riguardo è molto importante. Parlando del prodotto, sii diplomatico, non mentire, non abbellire, altrimenti un giorno tali sciocchezze verranno scoperte e potrebbero influenzare la valutazione del tuo sito.

È molto più piacevole guardare una recensione di un prodotto se il video mostra un uomo pulito e ben curato con una maglietta con il logo del sito su cui lavora invece di un uomo vestito con il pigiama domestico, che finge di essere appena svegliato (per esperienza personale, ci sono tali recensioni).

Comunica con il tuo pubblico

Un prerequisito per lo sviluppo di qualsiasi attività commerciale è l’analisi della propria attività, l’interazione con il pubblico attraverso il feedback e sulla base di questi dati l’azienda allinea le proprie attività.

Non è necessario spendere soldi per assumere analisti che lo facciano professionalmente, di certo non all’inizio del viaggio. È sufficiente stabilire una connessione con il tuo pubblico dandogli l’opportunità di lasciare un feedback e parlare delle informazioni ricevute.

Usa i trucchi SEO per il business delle recensioni di prodotti per la casa

Puoi parlare di questo argomento separatamente e per molto tempo, ma per iniziare hai bisogno di una conoscenza di base delle tecniche SEO. In questo modo puoi aprire la strada alla tua attività su un terreno solido, per così dire.

La promozione SEO è un insieme di azioni volte ad aumentare la posizione di un sito nei risultati di ricerca organici di Google, Yandex e altri motori di ricerca per determinate richieste degli utenti. Lo scopo di tutte queste azioni è fare in modo che i potenziali clienti possano trovare una vasta gamma di prodotti durante la ricerca e intraprendere l’azione mirata, ovvero acquistare beni o ordinare servizi, e tu, di conseguenza, ne trarrai profitto.

Trucchi o le tecniche SEO sono necessarie per:

superare i concorrenti;

attirare un numero illimitato di visitatori;

ottenere un traffico più mirato;

aumentare il numero di vendite sul sito;

aumentare la consapevolezza del marchio e l’immagine dell’azienda.

Assicurati che tutto sia legale

Qualsiasi sito web con recensioni di articoli per la casa deve essere legalizzato e conforme alla legge del paese in cui opera.

È importante indicare il territorio in cui si intende svolgere attività di commercio elettronico, poiché l’esclusività del logo ottenuta a seguito della registrazione ha rilevanza territoriale.

La registrazione del marchio deve essere in relazione a una classe (la Classificazione di Nizza è usata a livello internazionale come riferimento) che include determinati prodotti o servizi.

Se in futuro intendi espandere il tuo sito ad altre classi di prodotti, ti consigliamo di registrarti anche alle classi d’interesse.

Per assicurarsi che il marchio soddisfi tutti i requisiti precedentemente indicati si consiglia di contattare un professionista del settore.

Conclusioni

Il successo richiede sempre una certa quantità di tempo, impegno e spesa. Seguendo i nostri semplici suggerimenti, puoi avviare un sito di recensioni per il miglioramento della casa completamente indipendente. All’inizio del tuo viaggio, studia i tuoi concorrenti, scegli una buona classifica di prodotti, stabilisci comunicazione e collaborazione con fornitori / venditori, trova un programma di affiliazione. Quindi devi solo essere diplomatico, utilizzare CEO della tecnologia per portare la tua attività a un livello eccellente e non dimenticare di registrare la tua attività per evitare problemi con la legge.