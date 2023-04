PS5: la console in sconto a 1 euro per chi supererà la prova di Sony

L’offerta più delirante della storia di PlayStation è arrivata: Sony pone una sfida ai fan, e il premio in palio è uno sconto folle per PS5

Non vi biasimeremmo se aveste pensato a un errore di stampa, eppure è così: fino a mezzanotte, la console ammiraglia di Sony è in sconto, mettendo PS5 davvero alla portata di tutti. L’annuncio viene direttamente dal dirigente della neonata divisione festiva di Sony Computer Entertainment, Abraham Reil-Foulez. Nell’arco della sua camaleontica carriera, “Abe” ha ricoperto molti ruoli, ma mai con un prestigio simile a quanto vediamo oggi. E Reil-Foulez è entusiasta di poter dare agli amanti del panorama videoludico PlayStation una notizia così sconvolgente. Andiamo subito nel dettaglio.

Lo sconto di Sony come sfinge postmoderna: le ventiquattro ore di fuoco di PS5

Nel comunicato giuntoci in redazione, Reil-Foulez ha dettato una sola condizione a chiunque voglia fare propria un’unità di PS5 (una sola per partecipante, come durante la crisi del day one) usufruendo di uno sconto del 99,7%. Se avete una calcolatrice alla mano, vi sarete resi conto che la percentuale combacia unicamente con la versione senza supporto fisico: niente vano disco per l’iniziativa. Ma la prova non consiste nella rinuncia al retail. Si tratta, piuttosto, di risolvere un indovinello, volutamente ambiguo e criptico. Alla stesura dell’articolo, il subreddit italiano di Sony si sta attivamente scervellando.

Le parole di Abe sono state poche, ma incisive: “Vengo soltanto ogni 360 e cinque notti, ma se ne passi una con me può esserti fatale. Chi sono?” L’allusione al numero 360, scritto in cifre, sembra strizzare l’occhio al passato di Reil-Foulez come inserviente di Microsoft durante il periodo d’oro di Xbox 360, ormai prossima alla sempre celere entrata nel reame del retrogaming. Ma per quanto universale sia stata la gavetta videoludica del rappresentante di Sony Italia, vi invitiamo su richiesta di quest’ultima a non spoilerare la soluzione nei commenti. Usate un browser e accedete a YouTube; inserite dQw4w9WgXcQ nell’URL per accedere al video non in elenco dedicato al concorso.

Ora sta a voi dirci la vostra: credete che questa strategia di marketing sia consona a Sony o il manifattore di console dovrebbe darsi all'ittica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.