Resident Evil 4 Remake: tutte le soluzioni dei terminali elettronici

In questa nuova guida su Resident Evil 4 Remake vi sveleremo le soluzioni di tutti gli enigmi dei terminali elettronici

Resident Evil 4 Remake è un titolo molto più action rispetto ai suoi predecessori ma nonostante ciò non abbandona una delle caratteristiche più iconiche della serie: gli enigmi. Gli enigmi dei Resident Evil di solito non sono particolarmente ostici, ma a volte alcuni di essi riescono a mettere in difficoltà anche i giocatori più esperti.

Fra tutti i puzzle del nuovo survival horror di Capcom, quelli legati alle serrature elettroniche dell’isola sono certamente i più complicati. Per aiutare i giocatori che non vogliono passare troppo tempo a scervellarsi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo le soluzioni di tutti gli enigmi dei terminali elettronici presenti nel remake di Resident Evil 4.

Non siete mai al sicuro

Prima di passare alle soluzioni dei vari terminali elettronici, vogliamo mettervi in guardia su un potenziale rischio presente in questa sezione di Resident Evil 4 Remake. Di solito quando interagite con una serratura o un puzzle il gioco va in pausa, ma non quando cercate di risolvere questi specifici enigmi. Per questo motivo prima di provare ad armeggiare con un terminale vi consigliamo caldamente di assicurarvi che non ci siano nemici nei paraggi, specialmente se vi trovate nei pressi del freezer.

Stanza delle dissezioni – Resident Evil 4 Remake: le soluzioni dei terminali elettronici

Per prima cosa iniziamo con l’enigma presente nella stanza delle dissezioni. Per sbloccare questi terminali dovrete reindirizzare il flusso di corrente verso due punti specifici modificando la direzione in cui puntano alcuni snodi. Purtroppo però ogni volta che cambierete l’orientamento di uno snodo farete lo stesso anche per tutti quelli con lo stesso numero, quindi potreste trovare più difficoltà del previsto nel risolvere il puzzle.

Questo sarà il primo enigma di questo tipo che incontrerete durante il gioco e di conseguenza sarà anche il più semplice. Per risolverlo infatti vi basterà deviare la corrente verso soli due punti e per farlo vi basterà seguire questi semplici passaggi:

Fate si che il primo snodo in alto punti allo stesso tempo verso sopra, verso destra e verso il basso Orientate il secondo snodo in alto in modo che punti sia verso sopra che verso sinistra Infine fate si che il terzo snodo in alto punti contemporaneamente verso sopra, verso sinistra e verso il basso

Freezer – Resident Evil 4 Remake: le soluzioni dei terminali elettronici

Passiamo ora al terminale che apre l’accesso al freezer. Ovviamente il processo per sbloccare questa serratura elettronica è identico al precedente, ma questa volta dovrete reindirizzare l’energia verso ben 5 punti differenti. Infatti, nonostante sia solamente il secondo terminale che incontrerete durante la partita, probabilmente è anche il più complesso. Per fortuna seguendo questi semplici passaggi non avrete alcuna difficoltà a superare l’enigma:

Spostate il primo nodo in alto fino a quando non punta verso sinistra, verso destra e verso l’alto Orientate il secondo snodo il alto in modo che punti verso destra e verso il basso Fate si che il terzo snodo in alto punti contemporaneamente verso sopra, verso sinistra e verso il basso Infine ruotate il quarto snodo in alto fino a quando non sarà nella stessa identica posizione di quello precedente

Smaltimento rifiuti – Resident Evil 4 Remake: le soluzioni dei terminali elettronici

Concludiamo infine la nostra guida con il terminale che troverete nell’area di smaltimento rifiuti. Rispetto al precedente questo enigma sarà un po’ più semplice, ma in ogni caso potrebbe mettere in difficoltà alcuni giocatori. Se non sapete come risolverlo, qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi necessari a raggiungere la soluzione:

Orientate il primo snodo in alto in modo che punti in alto, a destra e in basso Spostate il secondo nodo in alto fino a quando non punta verso sinistra e verso l’alto Ruotate il terzo snodo in alto fino a quando non punta verso sinistra e verso il basso (non preoccupatevi se non è collegato all’energia) Infine fate si che il quarto snodo in alto punti verso destra e verso il basso (anche in questo caso non preoccupatevi se non è collegato all’energia)

Leon al salvataggio!

Qui si conclude la nostra guida sulle soluzioni dei terminali elettronici di Resident Evil 4 Remake. Ora che avete risolto questi fastidiosi enigmi potrete finalmente aiutare Leon a salvare per l’ennesima volta la povera Ashley. Il nostro articolo finisce qui ma, se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide dedicate a Resident Evil 4 Remake presenti sul nostro sito:

Resident Evil 4 Remake è disponibile ora per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.