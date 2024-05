PS Plus: EA Sports FC 24 è tra i primi giochi gratis di maggio

Instant Gaming

Per il mese di maggio, PS Plus va dritto in rete: tra i giochi gratis spicca subito il simulatore calcistico EA Sports FC 24… e non solo

Anche con la lista parziale di inizio mese dei giochi gratis per gli abbonati a PS Plus, ci siamo bruciati subito quello che farà maggiormente furore sul nostro Stivale: EA Sports FC 24 fa da capolista in duplice formato, su PS4 e PS5. Difficilmente il “giuoco” del calcio ha bisogno di presentazioni, mentre due righe ai suoi compagni di merende le dedichiamo volentieri. Si parte forte con Ghostrunner 2, che sarà fruibile gratuitamente per gli iscritti tra cinque giorni. Il brutale titolo d’azione di Slipgate Ironworks, One More Level e 3D Realms (in cui gestire a colpi di parkour un solo punto vita!) aprirà le porte a tutti i fedelissimi del servizio in abbonamento martedì prossimo. L’appuntamento è fissato per il 7 maggio. Vi lasciamo al post.

I giochi mensili PlayStation Plus di maggio sono:

⚽ EA Sports FC 24

👟⚔️ Ghostrunner 2

🦊 Tunic

🏄Destiny 2: L’eclissi

Gli altri giochi gratis di PS Plus: non solo EA Sports FC 24

A fare compagnia a Ghostrunner 2, tra i giochi gratis per gli iscritti a PS Plus, c’è un altro titolo in duplice formato come EA Sports FC 24. Una delle più sfiziose perle indie degli ultimi tempi, Tunic, riproporrà a tutti gli abbonati l’ebbrezza di affrontare una sorta di The Legend of Zelda nel pieno del minimalismo. Se però interpretare le rune non fa per voi, c’è sempre Destiny 2: Lightfall, uno sparatutto di cui ultimamente abbiamo parlato a più riprese. Se però siete qui solo per il calcio, sarete ben felici di avere non solo più tempo per giocare (fino al 17 giugno, contro il 3 in cui se ne andranno via gli altri titoli), ma anche l’accesso al Football Ultimate Team Starter Pack. Con ben undici giocatori non scambiabili, nientemeno! Avete tempo fino al 6 maggio per giocare ai titoli precedenti. Inoltre, avete diritto a 30 minuti di prova per Exoprimal e un’ora per Gris, Trek to Yomi e Shadow Warrior 3.

Ora sta a voi dirci la vostra. Quale titolo vi interessa maggiormente, tra questi? E perché proprio Tunic? Scherzi a parte, fatecelo sapere qui sotto, come sempre.