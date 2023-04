Pringles Mind Popping Cup featuring Fortnite: tutto pronto per la finale

La prima edizione della Pringles Mind Popping Cup featuring Fortnite giunge alla finale. Scopriamo i dettagli in questa news

Dopo la promessa di inizio anno da parte di Epic Games sulle novità in arrivo nel 2023 per quanto riguarda i tornei dedicati al proprio celebre sparatutto battle royale (a proposito se ve la siete persa trovate a questo link la nostra guida su come trovare le sette sfere del drago nel capitolo 4 del gioco), di recente si è tenuta una nuova collaborazione. Stiamo parlando della prima edizione della Pringles Mind Popping Cup featuring Fortnite, organizzata incollaborazione con Dentsu Gaming, e di cui a breve assisteremo alla finale, che si terrà in quel di Milano e vedrà scontrarsi fra loro ben 100 giocatori.

La finale della Pringles Mind Popping Cup featuring Fortnite si avvicina

Ci siamo ormai, la finale della prima edizione della Pringles Mind Popping Cup featuring Fortnite sta per cominciare. L’evento, che avrà luogo presso lo spazio PLB World di Via Restelli 3 a Milano, il prossimo mercoledì 26 aprile a partire dalle ore 15.00, vedrà scontrarsi da remoto la bellezza di ben 100 finalisti, tra i migliori qualificatisi nel corso delle quattro open qualifiers che si sono tenute dal 5 al 18 aprile. A presentare la Grand Final avremo i talent Efesto, Xiuder, LaVica e Piz (quest’ultimo in collegamento).

L’evento sarà aperto al pubblico, con accesso gratuito, e sono previste anche diverse interessanti attività dedicate agli ospiti che vi si recheranno di persona. Si tratta di un’occasione che fungerà anche da punto di contatto tra brand, talent e rispettive fanbase, costituendo anche un’ottima occasione di ritrovo per tutti i fan. Per chi non potrà essere presente di persona ricordiamo che l’intero evento sarà trasmesso anche in diretta su Twitch.

