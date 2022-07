Recensione JVC HA-A30T: grande qualità, piccole dimensioni

In questo articolo testeremo e recensiremo i nuovi auricolari JVC HA-A30T. Novità di casa JVC, in quanto rappresentano gli auricolari più piccoli della gamma, adatte a tutti i tipi di attività

Oggi siamo qui per parlarvi, dopo innumerevoli prove e test, della novità di casa JVC, ovvero i nuovi auricolari JVC HA-A30T (qui per andare all’articolo di presentazione del prodotto). Questa è l’ultima creazione in fatto di auricolari dalle “piccole dimensioni”, che pur mantenendo una fisionomia tipica delle altre creazioni, regalano anche delle piacevoli novità. Quindi bando alle ciance, e direi di passare subito alla descrizione dettagliata di questi auricolari di casa JVC.

Un po’ di info e dettagli

JVC (qui per maggiori info sull’azienda) ha ampliato la propria gamma di auricolari TWC presentando i nuovi Compact True Wireless HA-A30T con Active Noise Cancelling. Anche se sono cuffie di fascia media, riescono perfettamente ad offrire livelli di efficienza, comodità e stile ancora più elevati. Oltre ad essere gli auricolari più piccoli e leggeri della gamma, i nuovi HA-A30T si contraddistinguono per il design ultrasottile ed ergonomico. Nonché, per la modalità a bassa latenza per un’esperienza audio davvero immersiva. Batteria ultra potente, ricarica rapida, cancellazione del rumore sono solo alcune delle caratteristiche di questi nuovi auricolari. La dimensione così ridotta, li rende ideali non solo per lo smartworking, ma anche per i gamer o gli appassionati di sport. Disponibili all’acquisto in varie colorazioni, ad un prezzo non molto eccessivo (si posizionano in fascia media).

Confezione e unboxing | Recensione JVC HA-A30T

La confezione degli auricolari JVC HA-A30T mantiene delle dimensioni molto ridotte e molto leggera. Sulla confezione, vengono riportate tutte le informazioni chiave. Dal nome del prodotto (con relativa immagine) alle componenti, con le specifiche tecniche e l’elenco degli accessori compresi. All’interno della confezione, troviamo incastrate, per protezione da urti e cadute, in un’ulteriore scatolina gli auricolari. Questi sono riposti nella piccola custodia nera ovale con il marchio JVC stampato sulla parte superiore in grigio. Inoltre troviamo il cavo per la ricarica USB-C (potevano farlo un pochino più lungo), 3 taglie diverse di cuscinetti padiglione auricolare in silicone, ed ovviamente il manuale di utilizzo. Nota negativa, a mio parere, non è presente un adattatore per caricare gli auricolari nella presa della corrente.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni del box : ‎15.2 x 9.9 x 5.2 cm

Caratteristiche addizionali : ‎cancellazione attiva del rumore con auricolare speciale

Componenti inclusi : cuscinetti padiglioni auricolari, cavetto per ricarica, custodia per ricarica

Forma cuffie : ‎in-ear

Composizione cella della pila/batteria : polimero di litio

Tipo di connettori : senza fili

Pila/batteria ricaricabile inclusa : ‎sì

Peso articolo: 100 g

Qualità audio | Recensione JVC HA-A30T

Eccoci arrivati al fattore più importante, e cioè la qualità audio di questi auricolari JVC HA-A30T. Dopo svariate prove, sulle varie piattaforme utilizzabili per lo smartworking, come Skype, Zoom, Meet. Ed ancora sui social e nelle semplici telefonate (anche all’esterno ed in movimento), sia da PC che su smartphone, posso ritenermi ampiamente soddisfatto. Questo perché gli JVC HA-A30T fanno davvero bene ciò per cui sono stati creati. Garantiscono un suono di alta qualità, paragonabile a quello offerto dai prodotti anche di fascia superiore. Riproducono un audio assai piacevole perché caldo, corposo, pulito, alto e, soprattutto, equilibrato con bassi e alti presenti nella giusta misura. Ottime non solo nelle call, ma per l’ascolto di qualsiasi tipo di audio, soprattutto di musica e film.

Micorofono e connettività

L’isolamento dai rumori ambientali, grazie all’ANC, non è affatto male. Sono stabili nelle orecchie (anche grazie alle varie misure dei cuscinetti disponibili nella confezione) anche facendo attività sportiva. Permettono buone chiamate telefoniche grazie ai microfoni integrati precisi che garantiscono sempre una connessione stabile e affidabile. infatti un’altro aspetto positivo è stato la facilità di connessione con qualsiasi dispositivo e sistema operativo, mediante il Bluetooth 5.2. Note negativa: manca il supporto a un codec in alta definizione per la riproduzione. Non c’è nemmeno quello AAC, fattore negativo per delle cuffiette di un certo livello. Il codec utilizzato per la riproduzione è quello SBC, standard e base.

Design e materiali | Recensione JVC HA-A30T

Questi auricolari di casa JVC sono (esteticamente parlando) veramente belli. Gli HA-A30T hanno un aspetto semplice ed elegante, con quella piccola fascia sporgente che dona loro quel tratto in più di unicità, (almeno per la colorazione nera che è quella che abbiamo potuto testare). Anche se così piccole, al tatto sembrano davvero resistenti. Inoltre, sapere che sono resistenti all’acqua ne permette l’utilizzo anche in spiaggia o in piscina senza alcuna preoccupazione. inoltre, non sono lucide ma nero opaco, per cui trattengono poca sporcizia e non riflettono le impronte digitali quando le tocchi. Come già detto, sono certificate per resistere agli schizzi d’acqua e al sudore, il che le rende delle ottime compagne per lo sport. E, non da meno, sono costruite molto bene, custodia per la ricarica inclusa.

Autonomia

Come succede con tablet e smartphone, anche con gli auricolari l’autonomia dipende da vari fattori. Questi possono essere connessioni/disconnessioni, volume dell’audio, distanza d’uso e utilizzo del microfono. Tuttavia le JVC HA-A30T garantiscono un’autonomia top. Con un utilizzo continuo, possiamo raggiungere circa 8-9 ore reali, mentre con ANC attivo sono circa 6-7 ore. Inoltre, potremo utilizzare la custodia, che è capace di garantire altre 21 ore di autonomia massima. La ricarica completa della custodia delle cuffiette richiede circa un’ora e mezza (in ogni caso, la funzione di ricarica rapida di 10 minuti garantisce fino a 75 minuti di riproduzione). Nota negativa: non dispone di ricarica wireless, perciò l’unico modo per ricaricarle è tramite il cavetto USB-C. Nella confezione però, non è presente un adattatore per ricaricarli direttamente nella presa della corrente.

Conclusioni e prezzi

In conclusione, dopo giorni di test e prove varie, posso dire che l’esperienza con questi nuovi JVC HA-A30T è andata molto bene. Uno degli aspetti positivi è la comodità. Le piccole dimensioni ti fanno dimenticanti di indossarle anche dopo ore di utilizzo. Ottimo il suono, possiedono la cancellazione attiva dei rumori di fondo, sono affidabili e sono apprezzabili esteticamente. Note negative però, non supportano il Fast Pair con gli smartphone Android, non supportano la ricarica wireless, non supportano un codec ad alta definizione. Ma soprattutto, non sono accompagnate da un’applicazione.

Sinceramente, al prezzo a cui vengono vendute, 94,99 euro, mi sarei aspettato tutte queste mancanze precedentemente elencate. Parliamo pur sempre di cuffie di fascia medio/alta, e quindi a mio parere dovrebbero garantire un minimo di gestione all’utente, come la configurazione dei tocchi touch per modificare i comandi o la gestione e personalizzazione tramite app. Per la qualità dimostrata, confrontata a queste mancanze, penso che dovrebbero costare qualcosina in meno. Ricordo che gli auricolari JVC HA-A30T sono disponibili all’acquisto su Amazon in varie colorazioni.

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi auricolari JVC HA-A30T? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Punti a favore
Dimensioni.

Qualità audio.

Cancellazione del rumore di fondo.

Qualità delle Call.

Batteria duratura.

Ricarica rapida.
Punti a sfavore
Manca il segnalatore di ricarica nella custodia.

Non personalizzabili.

Manca l'app.

No codec ad alta definizione.

No ricarica wireless.