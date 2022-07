ASUS: annunciati ExpertBook B5/Flip

Quest’oggi ASUS ha annunciato i nuovi ExpertBook B5/Flip aggiornati da 13 pollici

ASUS (qui per maggiori info sull’azienda) ha annunciato oggi il rinnovato ExpertBook B5 da 13 pollici. Una serie di laptop ultraleggeri di disponibili sia nella forma tradizionale a conchiglia che convertibile a 360 gradi per il massimo in termini di portabilità e flessibilità. Oltre alla maggiore versatilità consentita dal supporto dello stilo in B5 Flip. I nuovi laptop ExpertBook B5 sono progettati per il successo aziendale con stile, con uno chassis minimalista e di precisione che spinge i limiti della leggerezza.

Dettagli degli ASUS ExpertBook B5/Flip

Sono inoltre impostati per viaggiare senza stress con un’incredibile durata della batteria di 11 ore e sono progettati con molte tecnologie all’avanguardia per migliorare l’efficienza del lavoro in movimento. Questi includono un processore Intel Core di 12a generazione con supporto vPro, cancellazione del rumore AI, supporto RAID dual-SSD, ASUS NumberPad 2.0 e ASUS ExpertWidget. I nuovissimi modelli ExpertBook B5 sono inoltre ricchi di funzionalità per proteggere la privacy personale e i dati aziendali, tra cui un sensore di impronte digitali integrato e un chip TPM 2.0.

Design dei nuovi ASUS ExpertBook B5/Flip

I laptop ASUS ExpertBook B5 sono eleganti e realizzati per la massima mobilità. Sia il coperchio superiore che quello inferiore sono ricavati da alluminio puro, mentre l’area intorno all’area della tastiera è realizzata in lega di magnesio-alluminio. Questi materiali di prima qualità e l’accurata costruzione riducono il peso a un minimo di 1,1 kg. Assicurando anche che le macchine siano pronte per i rigori dell’uso quotidiano in ufficio o in viaggio. I laptop ExpertBook B5 sono anche straordinariamente sottili, con un profilo che misura solo 16,9 mm. Quindi sono facili da infilare in una borsa o in una valigetta, pronti per viaggiare ovunque. B5 Flip offre anche supporto per lo stilo.

Caratteristiche tecniche

Nati per le grandi prestazioni. Fino a Intel Core i7 di 12a generazione con grafica Iris Xe, 40 GB di RAM e Intel WiFi 6E. Per semplificare il lavoro di tutte le attività aziendali quotidiane, i laptop ASUS ExpertBook B5 aggiornati sono alimentati da un processore Intel Core i7 di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe. Fino a 40 GB di RAM e Intel WiFi 6E superveloce, garantendo velocità e reattività informatica, prestazioni grafiche eccezionali e reti wireless ultraveloci. Sono inoltre dotati di due SSD per fornire un’enorme capacità fino a 2 TB e letture e scritture di dati a velocità estrema. Queste unità supportano anche la tecnologia RAID per una migliore affidabilità dei dati o un funzionamento più veloce.

Connettività

I nuovi laptop ExpertBook B5 sono inoltre dotati di porte I/O, tra cui Thunderbolt 4 all’avanguardia con supporto per l’interfaccia USB4 di livello successivo. Velocità di trasferimento dati di 40 Gbps, triplo display 4K e ricarica rapida, oltre a USB Type-A e un’uscita HDMI. Sono inoltre dotati di connettività di rete cablata con un indirizzo MAC univoco per una facile gestione dei dispositivi. Sicurezza di livello aziendale: vPro, TPM 2.0, accesso IR e impronta digitale, slot per lucchetto e protezione della webcam. Sia B5 che B5 Flip consentono all’utente di eccellere sul lavoro, con una gamma di funzionalità per migliorare sia la sicurezza che la produttività.

Sicurezza

Funzionalità di sicurezza robuste e a più livelli assicurano che i dati riservati e privati ​​non fuoriescano. Questi includono il supporto per la piattaforma Intel vPro per una protezione aziendale superiore. Un sensore di impronte digitali integrato, una protezione fisica per la webcam per la privacy istantanea e un chip TPM 2.0 opzionale per tenere gli aggressori lontani dai dati privati. C’è anche uno slot di blocco Kensington Nano integrato, che li rende veloci e facili da proteggere, oltre a una protezione fisica per la webcam per la privacy istantanea.

Batteria

Durata fino a 11 ore, oltre alla tecnologia di ricarica rapida per ricariche rapide, I laptop ASUS ExpertBook B5 sono progettati per garantire che siano pronti per l’alimentazione durante un’intera giornata lavorativa e anche oltre. Con una durata della batteria fino a 11 ore con una singola carica, aiutata dalla tecnologia Panel Self Refresh ad alta efficienza energetica. I nuovi modelli B5 hanno una carica più che sufficiente per andare dalla mattina alla sera o dall’inizio alla fine di un volo a lungo raggio. Praticamente eliminando le preoccupazioni sulla necessità di trovare una presa di corrente. Inoltre, beneficiano della tecnologia di ricarica rapida che consente di accelerare il livello della batteria fino al 60% in soli 34 minuti, quindi sono pronti per l’uso in pochissimo tempo.

Realizzato per il business

Forza militare, cancellazione del rumore AI, ExpertWidget e RAID. La vita in viaggio è dura, quindi i laptop ExpertBook B5 aggiornati sono progettati per soddisfare e superare le soglie del settore. Incluso l’ultra esigente standard militare statunitense MIL-STD 810H. Ciò significa che sono costruiti per sopravvivere ai fattori più estremi, dalle temperature gelide al caldo torrido delle tempeste del deserto, dagli shock ad alta velocità agli urti quotidiani. Sono inoltre sottoposti a severi test interni, inclusi test di pressione del pannello, urti e cadute per garantire una durabilità seria. Anche la tastiera è resiliente, progettata per resistere a schizzi e schizzi quotidiani. I laptop ExpertBook B5 migliorano anche le conferenze professionali. Questo con la tecnologia di cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale a due vie che impiega sofisticate tecniche di apprendimento automatico. La tecnologia include sia una funzione a monte per filtrare il rumore intorno all’altoparlante che una funzione a valle per eliminare il rumore dalla persona all’altro capo della conversazione.

ASUS NumberPad 2.0

ASUS NumberPad 2.0 è opzionale anche sulla nuova serie ExpertBook B5. Questo è un tastierino numerico illuminato a LED perfetto per sgranocchiare i numeri. Tocca l’icona di NumberPad 2.0 in alto a destra del touchpad per accenderlo e tocca l’icona a sinistra per alternare tra due impostazioni di luminosità. Un software intelligente consente di controllare il puntatore del mouse, anche quando è attivato NumberPad 2.0. Anche i laptop ExpertBook B5 beneficiano di ASUS ExpertWidget. Ciò aumenta la produttività consentendo all’utente di creare tasti di scelta rapida personalizzati, rendendo facile e veloce l’attivazione delle funzioni preferite. È inoltre supportata la tecnologia RAID 0/1 per consentire un funzionamento più rapido o una migliore affidabilità dei dati.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi ASUS ExpertBook B5/Flip? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).