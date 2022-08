OPPO: svelato il lancio del nuovo ColorOS 13

Quest’oggi, l’azienda OPPO ha svelato la data di lancio della suo nuovo sistema operativo ColorOS 13 basato su Android 13

Dettagli sul nuovo ColorOS 13 di OPPO

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, svela oggi il lancio del suo ultimo sistema operativo, ColorOS 13. Uno dei primi sistemi operativi OEM basati su Android 13. In occasione del Google I/O di maggio, OPPO aveva annunciato l’introduzione di Android 13 Beta 1 su OPPO Find N e su OPPO Find X5 Pro, tra i primi smartphone al mondo a ricevere questo aggiornamento. Oggi, ColorOS 13 è stata progettata per offrire la migliore esperienza possibile con il sistema operativo ColorOS, integrando le funzioni di sicurezza e privacy di Android 13 e offrendo funzioni di personalizzazione simili a Material You di Google. Tutte le caratteristiche del nuovo aggiornamento verranno presentate durante l’evento di lancio globale che si terrà il 18 Agosto in diretta streaming sulle piattaforme YouTube e Twitter.

ColorOS 13: tra i primi sistemi operativi OEM basati su Android 13

ColorOS è un sistema operativo mobile basato su Android altamente personalizzato, efficiente, intelligente e ricco di design sviluppato

da OPPO. Con oltre 500 milioni di utenti attivi mensili a livello globale, ColorOS supporta 67 lingue, tra cui inglese, hindi, tailandese e

indonesiano. ColorOS 13 include una serie di nuove funzioni all’avanguardia sviluppate da OPPO e pensate per offrire non solo la migliore esperienza con display di ampie dimensioni, ma anche un’interconnessione senza interruzioni tra più dispositivi. E di conseguenza, un miglioramento della produttività e dell’efficienza. Il sistema operativo, inoltre, sarà dotato di un nuovo design che offre un’esperienza Android fluida, completa e piacevole. Come già anticipato, OPPO rilascerà tutte le informazioni su ColorOS 13 durante l’evento di lancio ufficiale che si terrà in diretta streaming su YouTube e Twitter il 18 Agosto alle ore 13:00 CET.

