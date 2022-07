Overwatch 2: quali sono le novità?

Volete sapere quali sono le novità più attese del nuovo Overwatch 2? Siete nel posto giusto!

Se avete giocato a Overwatch negli ultimi tre anni, è probabile che abbiate sentito dire che “Overwatch 2 è dietro l’angolo“. Anche se ci è voluto più tempo di quanto i fan sperassero, l’attesissimo sequel è più vicino che mai, e molti fan hanno già provato la beta.

Fortunatamente, Blizzard ha presentato il nuovo capitolo di Overwatch con una serie di cambiamenti, nuovi contenuti e aggiornamenti sulla qualità del gioco. Diamo un’occhiata ad alcune delle novità più attese.

Overwatch 2: nuove modalità di gioco

Overwatch ha sempre avuto un numero ridotto di modalità di gioco, quindi la notizia di una modalità completamente nuova ha suscitato la curiosità degli appassionati. La tanto attesa modalità di gioco “Push” (o “Spinta”?) vedrà le squadre impegnata a catturare un robot al centro della mappa per fargli spingere una barricata verso lo spawn dell’altra squadra. In pratica, si tratta di una sorta di tiro alla fune moderno, che porta con sé tonnellate di scontri di squadra al alta tensione e giocate all’ultimo respiro.

Vale anche la pena notare che la modalità PvE di Overwatch 2 – la parte che Blizzard ha dichiarato essere il cuore del sequel – deve ancora essere completamente svelato e giocato dal pubblico. Quindi, pur sapendo che si concentrerà su un’esperienza cooperativa che utilizza la personalizzazione delle abilità degli eroi, non possiamo sbilanciarci a dire che sarà all’altezza delle nostre aspettative. Dopo tutto, la maggior parte dei giocatori concorda sul fatto che il PvE di Overwatch è sempre stato un po’ carente rispetto all’esperienza PvP.

Nuove mappe

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che venne rilasciata una nuova mappa per le modalità di gioco principali di Overwatch.

All’uscita del nuovo capitolo, i giocatori avranno a disposizione 4 nuove mappe: Circuit Royal, Midtown, Roma e Toronto. Ognuna di esse trabocca di quel mix perfetto di design, stile “Overwatch” e ispirazione al mondo reale. Circuito e Midtown saranno rispettivamente dedicate alla modalità Scorta e Ibrida, mentre Roma e Toronto saranno caratterizzate dalla nuovissima modalità di gioco Spinta.

Overwatch 2: un 5v5 più intenso

Quello che nessuno di noi si aspettava è la decisione di Overwatch 2 di ridurre le dimensioni delle squadre da 6 a 5, eliminando un tank dal mix e lasciando 2 dps, 2 support e solo 1 tank.

Sebbene ciò possa sembrare controverso e difficile da digerire, il feedback finora è stato incredibilmente positivo. I giocatori hanno riferito che le nuove dinamiche di squadra sono equilibrate, tese e, soprattutto, più divertenti per i tank! Detto questo, il team deve apportare alcune modifiche per garantire che il nuovo gioco 5v5 rimanga totalmente bilanciato.

Rielaborazione degli eroi

A proposito di bilanciamento, Blizzard si è impegnata al massimo per far sembrare completamente nuova la vecchia rosa di eroi.

Sono stati apportati cambiamenti su tutta la linea, alcuni piccoli e altri incredibilmente grandi. Ad esempio, quasi tutti i tank hanno subito modifiche significative ai kit e ai buff per tenere conto del fatto che saranno gli unici tank della squadra. Il cambiamento più significativo riguarda Doomfist… Sì, avete sentito bene: ora Doomfist è un tank.

Anche gli eroi il cui kit è rimasto praticamente invariato dal lancio, come Cassidy, hanno visto cambiare le abilità. Vi invitiamo a dare un’occhiata dettagliata a tutte le modifiche apportate agli eroi finora.

Nuovi eroi

Oltre ai cambiamenti degli eroi, abbiamo nuovi eroi da attendere con ansia. Il Sojourn, di cui si parlava da tempo, è il primo a unirsi ai ranghi come nuovo dispensatore di danni. Il kit ibrido, vario e veloce di Sojourn si è già rivelato un successo per i giocatori della beta.

Tuttavia, recenti fughe di notizie hanno suggerito che avremo altri eroi da provare al momento del lancio di Overwatch 2 o subito dopo il rilascio.

Overwatch 2: nuovo look

Per differenziare il gioco dal suo predecessore, o forse semplicemente per aggiornarlo – Overwatch è uscito per la prima volta 6 anni fa – Blizzard ha deciso di aggiornare la grafica con una nuova palette.

Visibile in ogni aspetto, dal design dei personaggi all’interfaccia utente, la nuova estetica è certamente più elegante, ma potrebbe essere necessario abituarsi all’aspetto aggiornato dei personaggi, soprattutto per il vostro eroe preferito! Detto questo, noi abbiamo molto apprezzato il nuovo stile grafico.

Data di uscita di Overwatch 2

Purtroppo non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per Overwatch 2, ma Blizzard ha già dichiarato che non sarà disponibile al pubblico prima del 2023.

Tuttavia, non possiamo ancora sapere con certezza quale sia la loro strategia per la beta. Se si prevede un anno di tempo tra la prima beta e l’uscita del gioco, non è troppo azzardato prevedere che ci saranno altri periodi di beta da qui ad allora, forse anche delle beta più estese.

C’è però una buona notizia. Le modalità online di Overwatch 2 saranno probabilmente gratuite per tutti gli attuali possessori del primo capitolo di Overwatch. Quindi, se volete provare per la prima volta il leggendario gioco di Blizzard o se volete tornare a giocarci, potete acquistarlo oggi senza sprecare denaro. Meglio ancora, potete trovare le chiavi di Overwatch a prezzi scontati!

Ma al di là dei desideri, stiamo ancora speculando su quando potremo mettere le mani su quello che è diventato uno dei giochi più attesi di tutti i tempi. E ci manca ancora un po’. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!