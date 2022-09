It Takes Two: il director è già al lavoro su un nuovo gioco

It Takes Two ed il suo team non smettono di far parlare di sé perché il director del gioco, Josef Fares, è già al lavoro sul prossimo titolo

Pubblicato nel 2021 dalla Electronic Arts e sviluppato dagli Hazelight Studios, It Takes Two ha macinato un successo dietro l’altro grazie ad una struttura di gioco cooperativa e davvero molto convincente che gli ha fruttato anche il premio Game of The Year 2021. Ma perché limitarsi ad un solo titolo? Di questo parere sembra essere anche il director del gioco Josef Fares, ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

It Takes Two: il director mostra qualcosa da Twitter

Avevamo già parlato a tempo debito di questo titolo, e non ci siamo neanche persi il rumor riguardante un suo possibile arrivo su Nintendo Switch, ma sembra che lo stile di It Takes Two potrebbe coinvolgere un altro titolo per il quale sono già iniziati i lavori presso gli Hazelight Studios.

Su Twitter infatti, e dove sennò?, il director del gioco Josef Fares ha pubblicato un’immagine che lo ritrae assieme a due ragazze dotate di tutto l’occorrente per il motion capture assieme ad una scritta sibillina, “anteprima del prossimo gioco”. In ogni caso vi lasciamo il posto qui sotto per speculare un po’ sulle eventuali prossime uscite.

Sneak peek of the next game🙌 pic.twitter.com/DIqz85u6Pw — Josef Fares (@josef_fares) September 26, 2022

Anzi, a tal proposito vi facciamo notare che molti fan stanno già sperando in un ipotetico sequel di Brothers: A Tale of Two Sons, un titolo emozionante sempre firmato da Fares che si è già distinto anche per A Way Out. Insomma, come potete ben intuire, lui sì che ha la cooperazione nel sangue!

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire che piega prenderà il prossimo titolo firmato Hazelight Studios, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!