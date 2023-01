AMD CES 2023: tutte le novità presentate dal brand di Sunnyvale

Il CEO di AMD Lisa Su, ha presentato la nuova linea di prodotti al CES 2023, durante il keynote, protagonista è stato lo sviluppo dell’IA

Si è concluso il keynote di quest’anno, tenutosi al CES 2023, in cui il CEO Lisa Su, sottolineando il ruolo significativo che l’adaptive computing ad alte prestazioni riveste nella ricerca di soluzioni per le sfide più importanti del mondo. Lisa Su è stata raggiunta sul palco da alcuni leader di settore tra cui HP, Intuitive Surgical, Lenovo, Magic Leap e Microsoft per condividere il modo in cui i prodotti leader di AMD fanno progredire le potenzialità dell’IA, lavoro ibrido, gaming, sanità, settore aerospaziale e computing ad alte prestazioni.

Inoltre, AMD ha rilasciato una serie di annunci di prodotti per utenti mobile e desktop, che portano la capacità di AMD a gamer, creator, professionisti e altro ancora. Tra i punti salienti della presentazione ricordiamo;

I processori AMD Ryzen serie 7045HX e 7040 per dispositivi mobili, le nuove tecnologia Ryzen AI, che in questi ultimi processori presentati faranno dell’intelligenza artificiale punto di forza, insieme sicuramente alle grafiche AMD Radeon RX 7000 Series sempre per laptop. A completare il quadro abbiamo poi sistemi come AMD Advantage e tecnologie AMD Smart, che saranno protagoniste sui nuovi desktop AMD Ryzen Serie 7000 X3D, con Ryzen serie 7000 da 65W basati sull’architettura Zen 4. Vediamo gli ulteriori dettagli nell’articolo completo.

AMD CES 2023: L’ Adaptive Computing During

È un onore dare il via al CES 2023 e mettere in evidenza tutti i modi in cui AMD sta spingendo i limiti dell’elaborazione ad alte prestazioni e adattiva per aiutare a risolvere le sfide più importanti del mondo. Insieme ai nostri partner, abbiamo evidenziato come la tecnologia AMD stia facendo progredire le possibilità dell’AI, del lavoro ibrido, dei giochi, della sanità, dell’aerospazio e dell’informatica sostenibile. Abbiamo anche lanciato diversi nuovi chip per dispositivi mobili, giochi e AI che renderanno il 2023 un anno entusiasmante per AMD e per il settore

Queste le parole di Lisa Su. Che, per quanto riguarda gli ultimi titoli, destinati alle ultime Gen, ha annunciato nuovi processori mobile e desktop atti a servire ogni tipo di utente, dai giocatori occasionali e creatori di contenuti ai professionisti e ai lavoratori ibridi. Tutto grazie ai nuovi processori AMD Ryzen Serie 7040 Mobile, caratterizzati dalla grafica dei processori per PC più veloci al mondo con un massimo di otto core “Zen 4” e grafica AMD RDNA 3 1. Nell’ambito invece dei nuovi processori Ryzen 7040 Series Mobile, AMD ha presentato anche la tecnologia Ryzen AI, il primo hardware dedicato all’intelligenza artificiale in un processore x86. O Processori AMD Ryzen serie 7045HX per Mobile: dotati di un massimo di 16 potenti core “Zen 4” e 32 thread, con processori mobile Ryzen 7045HX sono costruiti su una tecnologia di processo avanzata a 5 nm.

Sulle tecnologie invece di Advancing AI, sono state condivisi gli ultimi progressi dell’azienda presentando in anteprima nuovi prodotti per ampliare il portafoglio di prodotti AI dall’edge al cloud, doveL’acceleratore AMD Alveo V70 AI con prestazioni ed efficienza energetica leader del settore per molteplici carichi di lavoro di inferenza AI. La prima CPU e GPU integrata per data center al mondo, AMD Instinct MI300, progettati per prestazioni HPC e AI da primato, gli acceleratori MI300 sfruttano un innovativo design 3D chiplet che combina l’architettura GPU AMD CDNA 3, i core CPU “Zen 4” e i chiplet di memoria HBM.

Non solo ambito gaming, perché la tecnologia di elaborazione adattabile e AI di AMD alimenta le soluzioni mediche più importanti del mondo, consentendo diagnosi e scoperte di farmaci più rapide e una migliore assistenza ai pazienti. Al CES, AMD ha annunciato le librerie AMD Vitis Medical Imaging per portare più velocemente sul mercato prodotti di imaging medicale di alta qualità riducendo i tempi di sviluppo. Queste librerie software accelerano l’imaging medicale di alto livello sui dispositivi SoC AMD Versal con AI Engines per offrire agli operatori sanitari e ai loro pazienti un imaging di alta qualità e a bassa latenza.

Radeon RX 7000: nuova era del FidelityFX

Le nuove GPU del team AMD invece ampliano la famiglia di schede grafiche AMD Radeon RX 7000 Series annunciata di recente. Le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 7000M Series offrono prestazioni eccezionali per watt, garantendo immagini all’avanguardia e giochi ad alti FPS, mentre le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 7000S Series massimizzano l’efficienza dell’architettura AMD RDNA 3 per offrire prestazioni eccezionali a bassi livelli di potenza, ideali per i computer portatili sottili e leggeri. Le schede grafiche AMD Radeon RX 7000 Series per laptop offrono fino a 32 nuove unità di calcolo unificate, 32 MB di tecnologia AMD Infinity Cache di seconda generazione, 8 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità con un’interfaccia di memoria fino a 128 bit, nonché hardware AI e raytracing dedicato. Inoltre, supportano la codifica video accelerata dall’intelligenza artificiale e la codifica AV1 accelerata dall’hardware, le tecnologie di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) e AMD Radeon Super Resolution (RSR), le tecnologie intelligenti avanzate di AMD e altre funzionalità che garantiscono esperienze di gioco visivamente straordinarie e ad alta frequenza di aggiornamento. Vi lasciamo alle parole di Scott Herkelman, Senior Vice President e General Manager della Graphics Business Unit di AMD;

I nuovi prodotti ampliano il nostro portafoglio di GPU basate sull’architettura RDNA 3 e offrono la miscela ideale di prestazioni ed efficienza energetica per consentire ai giocatori di divertirsi con i loro giochi preferiti anche in movimento. I giochi moderni, con immagini sempre più realistiche, richiedono nuovi livelli di potenza grafica e siamo entusiasti di offrire una nuova famiglia di GPU che consente ai giocatori di divertirsi con i giochi più impegnativi, così come sono stati concepiti per essere vissuti ovunque si trovino

Combinando prestazioni, profili energetici bilanciati e immagini perfette al pixel, le schede grafiche AMD Radeon RX 7600M XT e Radeon RX 7600M ridefiniscono le capacità di gioco e di creazione di contenuti dei laptop, portando le esperienze di classe desktop sulle piattaforme mobili. Consentendo framerate elevati con impostazioni massime per gli schermi dei laptop più recenti, la grafica AMD Radeon RX 7600M XT offre prestazioni mediamente superiori del 26% rispetto alle GPU AMD Radeon della generazione precedente per titoli selezionati a 1080p. Le schede grafiche AMD Radeon RX 7700S e Radeon RX 7600S ridefiniscono le prestazioni di gioco per i portatili sottili e leggeri, offrendo una potenza notevole per i giochi più recenti e per i progetti di creazione di contenuti, pur funzionando a 100W o meno.

La grafica AMD Radeon RX 7700S consente di giocare ad alta velocità e di ottenere prestazioni superiori del 29% in media rispetto alla generazione precedente con titoli selezionati a 1080p. Computer portatili AMD Advantage e tecnologie AMD Smart. I laptop certificati AMD Advantage sono progettati per offrire la piattaforma definitiva per i giocatori e i creatori, offrendo esperienze di gioco all’avanguardia con nuovi livelli di prestazioni e reattività. Combinano le schede grafiche AMD Radeon RX 6000M Series, Radeon RX 6000S Series, Radeon RX 7000M Series o Radeon RX 7000S Series, i processori mobili AMD Ryzen 5000 Series, Ryzen 6000 Series o Ryzen 7000 Series, il software AMD: Adrenaline Edition e altre caratteristiche avanzate di progettazione del sistema.

I laptop AMD Advantage sono inoltre dotati di tecnologie intelligenti AMD che amplificano le prestazioni, tra cui la nuova tecnologia AMD SmartShift RSR. Prevista per la prima metà del 2023, AMD SmartShift RSR distribuisce in modo intelligente le richieste di rendering, upscaling e presentazione tra le risorse dell’APU e della GPU per contribuire a fornire le migliori prestazioni possibili. Diversi OEM di primo piano hanno annunciato l’intenzione di fornire laptop AMD Advantage Edition a partire dalla prima metà del 2023, alimentati dalla nuova grafica AMD Radeon RX 7000 Series e dai processori AMD Ryzen 7000 Series, tra cui i nuovi sistemi di Alienware, ASUS, Emdoor e IP3. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware, oltre a quelle AMD fornite al CES 2023, continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.