Realme Heliot Emil: l’unione tra tecnologia e moda

Realme collabora con HELIOT EMIL unendo tecnologia, moda e design di tendenza. Scopriamo assieme la nascita di questa nuova collaborazione

Realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha debuttato alla settimana della moda di Parigi presentando un’accattivante borsa per smartphone sviluppata in collaborazione con HELIOT EMIL, brand di riferimento nel settore della moda e del design innovativo.

realme si distingue tra i brand di smartphone per il suo “Dare to Leap“, presente non solo nei suoi device ma anche nel design e nel modo in cui realme dialoga con i consumatori. La borsa è progettata per la nuova Serie 9 Pro di realme, la gamma recentemente presentata dall’azienda. realme 9 Pro+, lo smartphone di punta della serie, offre la prima fotocamera Sony IMX766 OIS nel segmento, doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, design Light Shift strabiliante, display Ultra Smooth con alta frequenza di aggiornamento e processore Dimensity 920 5G.

Realme Heliot Emil: quando la moda incontra la tecnologia

Quando il techwear incontra la tecnologia prende vita una collaborazione perfetta. Il marchio di moda con sede a Copenaghen HELIOT EMIL si dedica da sempre a design innovativi e nuovi processi creativi, combinando forma e funzione in tutti i loro prodotti, in perfetta sintonia con la filosofia del realme Design Studio.

Questa volta, ispirato al “Light Shift Design” della Serie 9 Pro di realme, HELIOT EMIL e realme Design Studio hanno co-creato una borsa a tracolla personalizzata per tutti gli amanti della tecnologia e della moda e HELIOT EMIL ha mostrato il risultato di questo connubio in passerella alla Parigi Fashion Week.

La prima borsa per smartphone con cinturino per smartphone con Light Shift Design

La borsa presenta una protezione dedicata all’obiettivo ma al contempo semplice da estrarre dalla fodera per facilitare gli utenti negli scatti su strada. Il suo design mette in mostra anche le peculiarità camaleontiche della cover posteriore dello smartphone in grado di cambiare colore se esposto alla luce solare oppure ai raggi ultravioletti.

Realme Heliot Emil: un marchio tecnologico di tendenza

Questa non è la prima volta che realme si immerge nel mondo del design e della moda. realme ha costruito il realme Design Studio nel 2020; un team di progettazione specializzato nel concept e sviluppo di prodotti di design innovativi. realme Design Studio ha già collaborato con molti designer pionieristici, tra cui Eddie Opara, Chief Designer di Pentagram, Naoto Fukasawa, Maestro giapponese di design industriale contemporaneo, e Jose Levy, designer di Hermès, che hanno contribuito con la loro esperienza a sviluppare nuovi prodotti di tendenza.

Questa volta, i fondatori di HELIOT EMIL hanno ricoperto il ruolo di Guest Designer del realme Design Studio con l’obiettivo di creare un nuovo trend nel mondo del design unendo tecnologia e moda. Il Light Shift Design della Serie 9 Pro di realme guiderà i nuovi trend di design degli smartphone.

Come brand fondato per le esigenze dei giovani, realme non solo offre prodotti di tendenza, ma sta anche costruendo la propria cultura. Oltre a portare dispositivi con prestazioni elevate e design all’avanguardia, realme ha anche contribuito significativamente al nuovo concept di design industriale. Combinando la cultura giovanile nell’industria tecnologica, realme sta costruendo la propria immagine e condividendo lo stesso valore con i giovani consumatori confermando di osare sempre di più, come recita il motto “Dare to Leap“.

Cosa ne pensate della collaborazione di Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.