Il nuovo gioco di Hideo Kojima sarà ancora più sperimentale

Il nuovo gioco targato Kojima Productions sarà ancora più sperimentale del precedente Death Stranding. Fino a dove spingerà i limiti dell’intrattenimento l’autore giapponese più amato?

La passione di Hideo Kojima per il cinema non è un mistero. Se già con Death Stranding i media del cinema e del videogioco si erano già avvicinati, il prossimo nuovo gioco sviluppato da Kojima Production sarà una produzione ancora più sperimentale. Questo stando alle ultime parole del creativo giapponese rilasciate alla rivista Famitsu e riportate dal portale Destructoid. Andiamo in questo articolo a scoprire la prossima frontiera dell’intrattenimento secondo Kojima.

Kojima è alle prese con un nuovo gioco sempre più sperimentale nel linguaggio

Nei dettagli dell’intervista, Kojima non si è sbilanciato molto sui contenuti del suo prossimo titolo. Quello che emerge tuttavia, è la sfida che questo rappresenta. Stando a quanto sappiamo, il nuovo gioco di Kojima Productions sarà molto più sperimentale e eliminerà i limiti dell’intrattenimento nel prossimo futuro. Inoltre, verrà preso un importante passo avanti nell’ibridazione dei differenti media ed espressioni artistiche. Atteggiamento già messo in atto in Death Stranding, nel quale sono stati usati attori reali come Norman Reedus nei panni dei personaggi. Che queste sua parole nascondano la volontà di realizzare il rumoreggiato nuovo titolo horror?

Oppure, a sorpresa, sarà un nuovo progetto completamente slegato da qualunque altro brand? Come del resto fu Death Stranding alla sua uscita. Comunque sia, mescolare i media e creare nuovi modi di interazione e fruizione è sempre segno, non solo di grande intelligenza, ma anche di una grande conoscenza culturale. Queste notizie sono ancora più misteriose dopo l’annuncio di due nuovi progetti da parte del team. Se da una parte siamo fiduciosi di un seguito dell’amato Death Stranding, dall’altra non sappiamo proprio quale direzione prenderà il genio di Kojima.

