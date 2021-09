No Man’s Sky: disponibile l’ultimo aggiornamento ecco i dettagli

L‘offerta contenutistica di No Man’s Sky torna ad arrichirsi grazie alle numerose novità introdotte con l’ultimo aggiornamento del gioco

Dopo essere stato leakkato meno di un mese fa, l’aggiornamento Frontiers per il tiolo sandbox No Man’s Sky è ora disponibile su tutte le piattaforme. L’update fondamentalmente introduce insediamenti planetari generati casualmente con alieni che i giocatori possono scoprire e aiutare, aiutandoli a prosperare nel processo e accedendo in questo modo alla carica di Sovrintendente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

No Man’s Sky: gli insediamenti e i Sovrintendenti sono i protagonisti del nuovo aggiornamento

I sovraintendenti sopracitati (protagonisti dell’ultimo grande aggiornamento di No Man’s Sky già disponibile su tutte le piattaforme) potranno decidere cosa costruire, organizzare festival e persino aiutare a risolvere le controversie tra NPC. A seconda degli edifici costruiti, potete aumentare la produttività di un insediamento o far sentire i vostri cittadini più a loro agio. Frontiers introduce anche le nebulose, con conseguente ancora più varietà per gli skybox e una revisione al menu di costruzione di base. Quest’ultimo ora mostra tutte le parti in una griglia, fornendo un rapido accesso a tutto ciò che è disponibile. Sono state inoltre aggiunte oltre 250 nuove componenti di base. I giocatori avranno ora anche accesso a slot di salvataggio aggiuntivi, da cinque a 15 e, grazie a un nuovo sistema di streaming, ora sono supportati correttamente salvataggi più grandi.

Note sulla patch 3.6

Gli insediamenti planetari generati proceduralmente possono ora essere trovati su pianeti abitati in tutto l’universo.

Gli insediamenti si trovano naturalmente tramite una nuova missione che diventa accessibile dopo una piccola quantità di progressi post-tutorial.

Gli insediamenti possono essere trovati anche con le mappe acquistate dal Cartografo della Stazione Spaziale.

Le missioni del Mission Board che implicano la localizzazione di NPC possono anche condurre i giocatori agli insediamenti.

I giocatori possono inviare le proprie credenziali al monumento nel cuore dell'insediamento. Se accettati dai cittadini, diventeranno Sovrintendente dell'insediamento e potranno sceglierne il nome.

Ogni insediamento e il suo layout sono unici. Ogni edificio è generato proceduralmente, utilizzando solo le parti disponibili per la costruzione della base del giocatore.

Lo stato di insediamento può essere visto e gestito dal monumento centrale. Una volta che i giocatori hanno costruito l’ufficio del loro Sovrintendente, possono anche gestire l’insediamento dal terminale nel loro ufficio.

Gli insediamenti hanno cinque statistiche chiave: produttività, popolazione, felicità, costi di manutenzione e livello di allerta Sentinel.

Gli insediamenti hanno cinque statistiche chiave: produttività, popolazione, felicità, costi di manutenzione e livello di allerta Sentinel.