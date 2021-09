Oppo Red Bull: il nuovo evento per i campioni di wakeboard

La nuova collaborazione tra Oppo e Red Bull per immortalare i campioni di wakeboard con l’evento Wake The City. Vediamo di cosa si tratta

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, porta in campo le emozioni e schiera a fianco dei migliori rider del panorama internazionale del wakeboard i suoi smartphone per immortalare la spettacolarità e l’agonismo di uno degli eventi più attesi di fine estate: Red Bull Wake the City. Sabato 4 settembre la cornice suggestiva della Darsena vedrà i campioni protagonisti di un format mai visto prima a livello mondiale sfidarsi tra elevazioni e salti mortali e i device dell’azienda fotografare le loro performance.

Oppo Red Bull: Wake The City

Wake the City arriva a pochi giorni del lancio dell’attesissima gamma OPPO Reno6, una line-up di prodotti pensata per soddisfare le esigenze dei creator digitali, che vogliono esprimere la propria fantasia attraverso foto e video, ma anche di tutti coloro che amano l’adrenalina e le emozioni, proprio come gli atleti che si esibiranno durante l’evento.

“Siamo orgogliosi di prendere parte al Red Bull Wake the City che rappresenterà un’incredibile attrazione per la città di Milano e un’esperienza emozionante nella cornice unica della Darsena. Questo evento sportivo coincide con un momento molto importante per il nostro brand con l’arrivo a brevissimo dei nuovi modelli della Reno6 Series, l’ultima frontiera di OPPO in termini di imaging e video ritratto di livello professionale.”

— commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia.

OPPO e Red Bull da sempre si distinguono per offrire esperienze di intrattenimento esclusive, condividendo la volontà di superare i propri limiti nel mondo della tecnologia e dello sport. Da una parte, OPPO si caratterizza per l’attenzione costante all’innovazione e alla ricerca, esplorando nuove tecnologie ed elevando gli standard del settore, con l’obiettivo di offrire esperienze senza precedenti a tutti i suoi utenti. Dall’altra, Red Bull con il suo approccio innovativo e lo spirito di avventura nella promozione di eventi sportivi spettacolari.

