Tokyo Game Show 2021: le prime conferenze confermano la presenza di Capcom, Microsoft e molti altri

Prime conferenze annunciate per il Tokyo Game Show 2021

Siamo ormai a settembre e come ogni anno è tempo di Tokyo Game Show. L’evento nipponico chiude la stagione delle grandi fiere dedicate ai videogiochi iniziata con l’E3 a giugno e poi con l’appena conclusa Gamescom a fine agosto. Il Tokyo Game Show 2021 si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre, e recentemente sono state presentate le prime conferenze che si terranno alla fiera giapponese. Tra i protagonisti dell’evento non potevano mancare le aziende giapponesi più famose come Capcom e Square Enix, ma anche Microsoft ha annunciato che terrà un evento speciale appositamente per la fiera nipponica.

Tutto quello che sappiamo sulle conferenze del Tokyo Game Show 2021

Le conferenze di punta del Tokyo Game Show 2021 al momento sono indubbiamente quella dedicata a Xbox, che si terrà il 30 settembre e avrà una durata di circa 50 minuti, insieme a quella di Capcom, che si svolgerà nella stessa giornata e avrà anche la stessa durata di quella Microsoft. Anche Square Enix avrà una conferenza sempre in data 30 settembre, ma al momento ha rivelato che rivelerà ulteriori dettagli sull’ora e la durata più avanti. Molti si aspettano di vedere almeno Forspoken al Tokyo Game Show di quest’anno con magari una data d’uscita precisa, mentre si hanno poche speranze di vedere Final Fantasy XVI, dopo che il producer Yoshida aveva rivelato qualche tempo fa di non prevedere la presenza del titolo alla fiera nipponica.

Le aziende presenti al Tokyo Game Show 2021 saranno però molte di più. Oltre alle tre già citate, hanno confermato la presenza molte altre compagnie che terranno delle conferenze in livestream, tra cui: Konami, Koei Tecmo, D3 Publisher, 505 Games, Ubisoft, Arc System Works, MiHoYo, NCSoft e molte altre. Sega insieme ad Atlus ha annunciato di stare preparando tre giorni pieni di conferenze trasmesse in streaming nello stesso periodo in cui si terrà il TGS 2021, mentre ancora non si sa nulla di Sony. La casa di PlayStation quest’anno ha evitato i riflettori di qualsiasi evento pubblico, con molti rumor che vogliono un nuovo State of Play pieno di novità in arrivo entro settembre. Non ci resta che attendere buone nuove sperando che si sappia qualcosa in più molto presto.

