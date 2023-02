No Man’s Sky: aggiornamento Fractal e ottimizzazioni per PSVR2

Il “cielo di nessuno” si spinge oltre i confini dello schermo: No Man’s Sky si apre alle opportunità garantite dalle feature di PSVR2

L’aggiornamento Fractal (“Frattale”, nel caso) per No Man’s Sky è ora disponibile, e tra le migliorie apportate al gioco spicca una concepita per PSVR2. Ebbene sì: il team di sviluppo Hello Games ha parlato di cambiamenti positivi per tutto lo spettro della realtà virtuale, ma a brillare maggiormente è proprio la sfera di PlayStation VR 2. I giocatori possono aspettarsi dunque un migliore controllo sui campi di forza, generando così opzioni più intuitive per riflettere gli attacchi nemici, ma i cosiddetti cambiamenti “quality of life” si spingono anche alla mira, alla scansione dei punti deboli dal visore e molto altro ancora.

L’aggiornamento Fractal di No Man’s Sky: le novità su PSVR2

Naturalmente, trattandosi di PSVR2 non potevano mancare le feature di feedback aptico per trarre vantaggio del DualSense di PS5, ma No Man’s Sky spinge anche sull’hardware stesso. Risoluzione in primis: il 4K entra ufficialmente in gioco, e con esso anche altre migliorie per l’headset targato Sony. La draw distance è aumentata, così come anche la flora visibile su schermo e i riflessi. Oltre all’audio 3D, però, c’è anche una nave tutta nuova, la Utopia Speeder. Il velivolo cosmico garantirà maggiore celerità sulle superfici planetarie, a patto naturalmente che si superino le relative missioni.

Anche il nuovo visore per la vostra tuta darà un inaspettato “tocco Star Wars” al look dell’avatar. E con essa è compreso anche un drone da compagnia, insieme ad altre ricompense esclusive alla nuova campagna. Ciò detto, passiamo alle migliorie quality-of-life in questione. Abbiamo più opzioni di accessibilità con le quali personalizzare gli effetti visivi, la telecamera e i controller. Le novità, realtà virtuale permettendo, arrivano su tutte le piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Il fondatore di Hello Games Sean Murray ha definito questo un vero e proprio “salto generazionale” per il gioco.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.