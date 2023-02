OPPO MWC 2023: tutto ciò che verrà presentato

OPPO metterà in mostra alcuni dei suoi dispositivi flagship tra cui OPPO Find N2 Flip, nuovi prodotti per la connettività e device IoT

OPPO annuncia la partecipazione al Mobile World Congress (MWC) 2023 che si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo. In linea con il tema dell’evento “Inspire to Believe”, OPPO metterà in mostra alcuni dei suoi dispositivi flagship tra cui OPPO Find N2 Flip, nuovi prodotti per la connettività e device IoT, oltre alle sue ultime innovazioni in termini di ricerca e sviluppo nell’ambito chip, smart-health, AR e ricarica rapida. OPPO approfitterà di questa occasione per condividere anche i dettagli dei suoi progressi nel raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità e i piani futuri per il perseguimento degli stessi.

OPPO MWC 2023: novità

Verrà presentato il lavoro svolto nell’ambito smart living al MWC 2023, con prodotti che spaziano dall’entertainment alla produttività, dall’educazione al benessere personale. Prodotti come OPPO Find N2 Flip, il primo smartphone in versione flip dell’azienda, e la nuova generazione di occhiali AR (realtà assistita), OPPO Air Glass 2, saranno disponibili da testare, mentre si potranno approfondire anche le caratteristiche uniche di Marisilicon Y e del dispositivo di monitoraggio della salute OHealth H1. Da sempre OPPO vede la tecnologia come un mezzo per migliorare la vita quotidiana delle persone e a dimostrazione di questo saranno presentate innovazioni relative alla ricarica rapida, oltre a una serie di tecnologie di telecomunicazione e per la connettività.

In qualità di partner ufficiale della UEFA Champions League, OPPO inviterà al suo stand anche gli Ambassador della competizione, Michael Owen e Luis Garcia, per valorizzare ancora una volta il suo impegno nel diffondere passione e ispirazione dentro e fuori dal campo.

Dettagli

Per coloro che desiderano visitare lo stand di OPPO, sarà possibile trovarlo dal 28 febbraio al 3 marzo. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito web OPPO MWC23.