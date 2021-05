Game Builder Garage: il gioco Nintendo che introduce i giocatori al game developing

Nintendo ha recentemente annunciato Game Builder Garage, un nuovo titolo per Nintendo Switch che introdurrà i giocatori al game developing

Di sicuro tutti i giocatori hanno sognato almeno una volta di creare un un videogioco e ormai questa possibilità è alla portata di tutti. Oltre alla presenza di un gran numero di programmi gratuiti e tutorial, ormai sono disponibili anche numerosi giochi che permettono alle persone di dare vita alle proprie idee in diversi modi.

Ad esempio su PC abbiamo il famosissimo RPG Maker, mentre su PS4 Sony ha pubblicato il tanto apprezzato Dreams. A quanto pare però ora anche Nintendo ha deciso di permettere ai suoi giocatori di mettersi alla prova nello sviluppo dei videogiochi. Infatti la compagnia ha recentemente annunciato Game Builder Garage, un nuovo titolo per Nintendo Switch che introdurrà i giocatori al game developing.

Date vita alla vostra fantasia con Game Builder Garage

Nintendo ha dichiarato che grazie a questo nuovo titolo chiunque potrà imparare le basi dello sviluppo di videogiochi in modo semplice e divertente. Nel gioco sono infatti presenti numerosi tutorial che permetteranno ai giocatori di prendere facilmente confidenza con gli elementi introduttivi della programmazioni. Inoltre l’apprendimento sarà semplificato anche grazie alla presenza dei Nodon, simpatiche creaturine molto facili da riconoscere che rappresenteranno diverse funzioni.

Grazie a Game Builder Garage potrete dar vita a tanti videogiochi molto diversi fra loro e, come se non bastasse, potrete anche condividerli con gli altri. All’interno del titolo infatti sarà possibile infatti caricare online i propri giochi e anche divertirsi a provare quelli creati dagli altri.

Game Builder Garage sarà disponibile dall’11 giugno in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.