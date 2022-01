Metroid Prime: nuovi rumor sull’uscita della remaster

Arrivano nuovi rumor sull’ uscita di una remaster di Metroid Prime 1. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

I rumor sull’uscita di una remaster dedicata a Metroid Prime non sono cosa nuova. Da mesi ormai si susseguono voci di corridoio sull’ipotetico ritorno dei capitoli in 3D della saga dedicata alla cacciatrice di taglie Samus Aran. Alcune fonti infatti ritenevano il bundle contenente tutti e tre i capitoli in questione addirittura già pronto da tempo, mentre secondo altre voci ancora, il primo episodio della trilogia potrebbe fare il suo debutto su Switch molto presto. Ma sarà vero?

Remaster di Metroid Prime in uscita a breve, secondo nuovi rumor

Di recente, Metroid Dread, l’ultimo capitolo canonico che ha chiuso l’arco narrativo iniziato su NES nel lontano 1986, ha riportato la serie sotto i riflettori in grande stile. Ma i rumor sull’uscita di una presunta remaster di Metroid Prime risalgono a molto prima persino dell’annuncio di Dread. Diversi leaker, negli scorsi mesi, si sono espressi circa l’esistenza di tale titolo, e le voci di corridoio sembra siano destinate a continuare.

Secondo il leaker NateTheHate, infatti, Nintendo starebbe pensando di pubblicare la versione rimasterizzata del primo capitolo della trilogia nella seconda metà del 2022. Il lancio dovrebbe coincidere col ventesimo anniversario dell’uscita originale del titolo su GameCube, e la casa di Kyoto punterebbe molto su tale uscita, preparandosi a fare le cose in grande stile. Ricordiamo, come sempre, di prendere con le pinze tali dichiarazioni, in quanto si tratta solamente di voci di corridoio ancora non confermate ufficialmente.

E voi cosa ne pensate? Conoscete già questi famosi capitoli della saga, oppure vi piacerebbe provarli, in attesa di novità su Metroid Prime 4? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.