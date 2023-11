Nintendo Indie World: annunciato lo showcase

A gran sorpresa la Nintendo ha annunciato un nuovo showcase di Indie World pieno di titoli di piccole produzioni in arrivo su Nintendo Switch

Lo showcase indie di Nintendo si verificherà il 14 novembre e durerà circa 20 minuti, l’evento presenterà appunto soltanto titoli di minor importanza come gli indie, ma comunque da tener d’occhio. La presentazione inizierà martedì a mezzanotte (per noi quindi saranno le 18) e potete seguirla sul sito ufficiale della Nintendo o dal loro canale ufficiale su YouTube.

Nintendo Indie World: annunciato il giorno d’uscita di Hollow Knight Silksong?

A pochi minuti dall’annuncio del Nintendo Indie World, il post su X è stato inondato dai commenti di fan che sperano sul rilascio di aggiornamenti o addirittura il giorno d’uscita del tanto atteso Hollow Knight: Silksong, che aveva subito un rinvio (inizialmente il gioco doveva uscire entro giugno 2023). Gli impiegati di Team Cherry, casa sviluppatrice della serie di videogiochi Hollow Knight hanno implorato i fan di mantenere il loro entusiasmo sotto controllo. L’ultimo showcase di Indie World ha avuto luogo lo scorso aprile di quest’anno e ci ha dato un primo sguardo a Blasphemous 2, oltre a nuovi aggiornamenti riguardo a videogiochi tanto attesi come Oxenfree 2: Lost Signals e tanti altri titoli.

La Nintendo Switch, che dopo 6 anni di vita sul mercato, ha venduto ben 132 milioni di unità dalla data del suo rilascio e la cosa impressionante è che, nonostante i numeri siano in declino, la nuova console dell’azienda giapponese continua a vendere. Non sappiamo nulla riguardo ai possibili annunci che potremo vedere al nuovo showcase Nintendo Indie World, ma noi siamo sinceramente curiosi (e anche noi speriamo su qualche aggiornamento sul nuovo gioco di Hollow Knight: Silksong). Insomma, non ci resta che attendere che cosa ci aspetta da questo nuovo grande evento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi nulla dal mondo dei videogiochi.