Dead Boy Detectives: teaser trailer dello spin-off di The Sandman

Gli annunci di Netflix continuano a non finire: la piattaforma streaming ha pubblicato online il teaser trailer di Dead Boy Detectives, la nuova serie spin-off dal mondo di The Sandman

Netflix presenta una nuova serie tv ambientata nello stesso universo di The Sandman, con nuovi personaggi che si trovano nei fumetti di Neil Gaiman, che nella serie sono diretti da Steve Yockey e Beth Schwartz. Dopo l’annuncio della seconda stagione di The Sandman, dove dovrebbero apparire anche Thor e Loki, l’universo continua ad espandersi con nuovi personaggi: i Dead Boy Detectives, che si mostrano nel teaser trailer ufficiale.

Dead Boy Detectives: il teaser trailer e la trama

I Dead Boy Detectives non sono altro che fantasmi di due bambini morti, Charles Rowland e Edwin Paine. I due, invece di andare nell’aldilà, decidono di diventare dei detective di eventi soprannaturali. La loro prima apparizione risale al numero 25 di Sandman, nell’aprile del 1991. I due poi ricevono delle storie inedite a loro dedicate tra cui Sandman presenta: Dead Boy Detectives, scritta da Ed Brubaker e disegnata da Bryan Talbot nel 2001, e The Sandman Universe: Dead Boy Detectives, scritta da Pornsak Pichetshote e disegnata da Jeff Stokley nel 2022. Nella serie tv di Dead Boy Detectives gli attori ad interpretare i due protagonisti sono George Rexstrew e Jayden Revri, che interpretano rispettivamente i ruoli di Edwin Payne e Charles Rowland. Nel cast troviamo inoltre Kassius Nelson nel ruolo della medium Crystal e Yuyu Kitamura nel ruolo della sua amica Niko.

Nel teaser della prossima serie Netflix incontriamo Charles Rowland e Edwin Paine, il cervello e la mente dietro la Dead Boy Detectives Agency. I due sono sia fantasmi che migliori amici e nonostante siano morti, hanno deciso di usare i loro poteri per risolvere dei casi soprannaturali. Nella clip vediamo i due alla presa con dei casi da risolvere che li portano a scontri con streghe malvage e combattimenti contro mostri sanguinari. I due sono aiutati dalla chiaroveggente Crystal e dalla sua amica Niko. La banda, insieme, risolverà il caso più grande di sempre. La serie uscirà ad aprile 2024. Vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo dei film e delle serie tv.

