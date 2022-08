New Tales From the Borderlands: in arrivo a fine ottobre?

Se vi piacciono i mix ben fatti di pallottole, umorismo, follia, fantascienza e chi più ne ha più ne metta, allora preparatevi all’arrivo di New Tales From the Borderlands a fine ottobre

Stando a quanto riferito da Amazon il sequel di Tales del 2014, ovvero New Tales From the Borderlands, dovrebbe uscire a fine ottobre e la copertina della Deluxe Edition è già stata svelata al pari delle console sulle quali sarà possibile giocarci, prezzo incluso, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

New Tales From the Borderlands: colpo in canna

L’ultima creazione di Gearbox Software, New Tales From the Borderlands, dovrebbe dunque essere disponibile a partire dal 21 ottobre per PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch con un preordine che, se fatto entro il 20, permetterà di ottenere l’Adventure Capital Pack con delle skin per i personaggi, un FL4K Vaultlander ed un bel gruzzolo in valuta di gioco.

Il titolo sarà poi ambientato su Pandora, nello specifico su Promethea, dove i giocatori potranno controllare Fran, Octavio oppure Anu per “affrontare un’invasione planetaria, un malvagio mostro della cripta ed un capitalista dal cuore di ghiaccio” con un cast di “disadattati, robot assassini e pistole parlanti”. Non male per circa 50 dollari, vero?

Insomma, il mix letale è già pronto e, se avete dato una letta alla nostra recensione di Tiny Tina’s Wonderlands, allora vi siete già fatti un’idea dello stile di queste creazione marchiate Gearbox Software! A parte questo la casa di produzione non ha ancora confermato ufficialmente né il nome né tantomeno la data di uscita, ma tutto sembra far presagire per il meglio.

Comunque sia, mentre aspettiamo di tornare a crivellare di colpi gli avversari