EKSA: lanciate le nuove cuffie E900 x Lords Mobile

L‘azienda EKSA ha annunciato quest’oggi il lanciato delle sue nuove cuffie E900 x Lords Mobile

Continuando la sua prestigiosa collezione di cuffie da gioco, EKSA (qui per visitare il sito dell’azienda) è lieta di annunciare una collaborazione con Lords Mobile. Un gioco che ha vinto diversi premi e ha ottenuto un’ottima valutazione su Google Play Store e IOS App Store. E900 x Lords Edition si basa sul successo dell’E900, ma migliorandone le caratteristiche e il set di colori. La collaborazione di EKSA con Lords Mobile offre ai clienti anche un game pack deluxe del valore di 350 dollari se utilizzato entro 24 ore. Le cuffie EKSA E900 X Lords Mobile sono disponibili sul sito web di EKSA e su Amazon al prezzo di 35,99 dollari/ 29,85 sterline.

Maggiori informazioni sulle EKSA E900 x Lords Mobile

Dal suo rilascio nel 2016, Lords Mobile è diventato uno dei giochi di strategia più popolari a livello globale, con 490 milioni di giocatori registrati. Creando le cuffie direttamente con Lords Mobile, esse vantano diverse caratteristiche di ottimizzazione realizzate appositamente per il gioco. Con driver da 50 mm aggiornati per sbloccare maggiori dettagli sonori, profondità e chiarezza, che consentono ai giocatori di rendere ancora più coinvolgenti i video delle battaglie presenti in Lords. Inoltre, grazie alla qualità audio migliorata delle cuffie, i giocatori possono identificare con precisione la posizione dei vari suoni del gioco, che si tratti di un lieve passo o di uno sparo nemico.

Dettagli delle nuove cuffie EKSA cuffie E900 x Lords Mobile

Le cuffie presentano una nuovissima combinazione di colori viola, esclusiva della collaborazione E900 x Lords Mobile. Mantenendo gli stessi paraorecchie traspiranti in morbida schiuma memory e l’archetto regolabile del design originale di E900, le cuffie promettono di consentire lunghe e confortevoli sessioni di gioco. Oltre a garantire comfort e usabilità, i paraorecchie consentono una completa cancellazione del rumore. In modo tale che gli utenti possano concentrarsi al 100% sui suoni dei loro giochi.

Il microfono

EKSA E900 è dotato di un microfono flessibile e staccabile ad alta sensibilità con riduzione unidirezionale del rumore. Questo per consentire agli utenti di conversare in modo chiaro con i propri compagni di squadra durante il gioco. Riducendo al minimo il rumore di fondo, il microfono consente di effettuare conversazioni dall’audio naturale durante il gioco. Il microfono include anche la regolazione del volume e un interruttore di disattivazione del microfono con un solo pulsante sul cavo delle cuffie. Oltre ad essere completamente staccabile, in modo che gli utenti possano semplicemente rimuoverlo per adattarlo alle proprie esigenze.

Garanzia

Con un’incredibile garanzia del produttore di due anni, le cuffie EKSA E900 Stereo sono costruite per durare nel tempo. Questo grazie a una struttura in metallo resistente e leggera, con archetto in metallo ed eleganti braccioli in metallo. EKSA utilizza materiali di prima qualità per la produzione delle cuffie. Eliminando qualsiasi problema di qualità dei cavi e garantendo una durata maggiore rispetto alla concorrenza.

Grande compatibilità

Le cuffie E900 Stereo utilizzano un cavo audio fisso da 3,5 mm, che le rende compatibili con PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e qualsiasi dispositivo dotato di jack da 3,5 mm. Compresi i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Le cuffie sono confezionate con una custodia nera per il trasporto e uno sdoppiatore per cavi da 3,5 mm per una maggiore funzionalità. Queste cuffie stereo multipiattaforma EKSA E900 x Lords Mobile Edition con microfono a cancellazione di rumore sono disponibili al prezzo di 30 sterline/35,99 dollari sul sito web di EKSA e su Amazon.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove cuffie EKSA E900 x Lords Mobile? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).