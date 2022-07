NBA 2K23: un primo gameplay trailer ci proietta in campo!

Nelle scorse ore, 2K Games ha rilasciato un primo gameplay trailer per NBA 2K23, che ci permette di dare una sbirciata alle sue meccaniche e al comparto grafico

L’annuale capitolo di NBA targato 2K Games si avvicina a passi da gigante. Da sempre un punto di riferimento per gli appassionati del basket nel mondo, la serie ha mantenuto piuttosto alti i suoi standard con l’iterazione dello scorso anno, NBA 2K22, di cui vi abbiamo più che abbondantemente parlato in un’accurata recensione che potete trovare cliccando qui. All’inizio del mese, l’azienda ha svelato la data d’uscita del prossimo capitolo, NBA 2K23, che approderà su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 9 settembre. Dietro l’angolo, dicevamo.

Oltre alla data d’uscita, è già stato anche svelato il giocatore protagonista della copertina, che quest’anno sarà niente meno che il leggendario Michael Jordan. Nelle scorse ore, invece, 2K Games ha divulgato del nuovo materiale video, in un “First Look Trailer” che ci permette di vedere qualche dettaglio di gameplay e prodezza grafica del prossimo capitolo del franchise. Vi lasciamo il trailer proprio qua sotto.

2K Games mostra NBA 2K23 con un primo gameplay trailer

Ulteriori dettagli sul gameplay di NBA 2K23 verranno divulgato nel corso della prossima settimana. Sappiamo già che nel titolo sarà presente la The Jordan Challenge, in cui i giocatori potranno rivivere i 15 momenti più iconici della carriera del Dio del Basket, dai suoi anni del college fino alla carriera nel Team USA.

Avete visto il primo gameplay trailer di NBA 2K23? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, perché non date un’occhiata al catalogo di InstantGaming?