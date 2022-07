NBA 2K23: svelata la data d’uscita del gioco insieme a un’edizione speciale

Grazie a un nuovo trailer è stato svelato l’atleta di copertina dell’edizione speciale di NBA 2K23 insieme alla data d’uscita e molto altro!

2K Games ha svelato recentemente nuovi dettagli su NBA 2K23 tra cui l’atleta di copertina per l’edizione speciale del gioco. Questa volta avremo il leggendario Michael Jordan come atleta di copertina con una fantastica illustrazione degna del suo grande successo come giocatore di basket. Nel trailer è possibile vedere la copertina in tutto il suo splendore insieme alla data d’uscita ufficiale di NBA 2K23. È stato inoltre confermato che il gioco sarà disponibile per PS4 e PS5, il che significa che arriverà su Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

La data d’uscita di NBA 2K23 è stata svelata con un fantastico trailer!

Jordan sarà presente sulla copertina della Michael Jordan Edition e della Limited Edition Championship e i fan sono entusiasti di essere già a conoscenza della data d’uscita di NBA 2K23. Alfie Brody, vicepresidente della strategia di marketing globale di NBA 2K, ha dichiarato che:

Dopo aver reso 23 il numero più riconoscibile negli sport, era giusto che per NBA 2K23 introducessimo la Michael Jordan Edition. Inoltre, siamo entusiasti di presentare una nuovissima edizione premium del gioco con la NBA 2K23 Championship Edition, poiché nessun altro giocatore incarna la parola ‘campione’ come Jordan. Questa versione in edizione limitata offrirà anche ai giocatori l’opportunità di assistere all’azione in campo per tutta la stagione con un abbonamento di 12 mesi all’NBA League Pass incluso. Non vediamo l’ora di celebrare questo gioco con la community quando uscirà il 9 settembre.

NBA 2K23 vede il ritorno di The Jordan Challenge, dove i fan possono prendere parte a 15 grandi momenti della sua carriera. Vivrai il suo successo al college, nell’NBA e nel Team USA mentre guarderai anche vignette speciali e commenti dei suoi compagni di squadra, rivali e altro ancora. Per quanto riguarda la star della copertina dell’edizione Standard e Digital Deluxe, verranno rivelate il 7 luglio, quando saranno disponibili anche i preordini del titolo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Acquisterete il gioco il 9 settembre? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.