Presentato il nuovo ​​purificatore d’aria indossabile ible Airvida E1 x gli auricolari con cancellazione del rumore

ible Airvida E1 è stato presentato al Viva Tech 2022 a Parigi, portando i purificatori d’aria (qui per maggiori info) ionici indossabili certificati di ible a un pubblico ancora più ampio. Airvida E1, il primo purificatore d’aria ionico indossabile al mondo con auricolari integrati e dashboard esclusivo dell’app. Utilizza l’esclusiva tecnologia Breathing Pathway Eco Ion di ible per purificare l’aria e ridurre il potenziale impatto di coronavirus, PM2.5, polline, allergene e batteri.

Dettagli sul nuovo purificatore d’aria ible Airvida E1

A causa dell’impatto della pandemia, le persone hanno iniziato a mostrare grande preoccupazione per gli argomenti relativi all’aria. Airvida E1 può generare fino a 6 milioni di ioni negativi/cm³ intorno all’area facciale dell’utente ogni 0,6 secondi. Attraverso l’esclusiva tecnologia Breathing Pathway Eco Ion di ible, Airvida E1 produce ioni negativi che possono interrompere e rompere il legame carbonio-idrogeno del coronavirus e inattivarli immediatamente. Inoltre, quegli ioni negativi possono anche attaccarsi alle particelle in arrivo e trasformarle in pezzi più grandi e pesanti da far cadere nel terreno. Questo meccanismo può ridurre il coronavirus inalabile nell’aria, il PM2.5, il polline, l’allergene e i batteri.

Caratteristiche

Airvida E1 pesa solo 42 grammi ed è comodo da indossare per ore. La batteria può durare più di 8 ore quando si attivano le funzioni aria, purificazione e auricolare. Senza riproduzione di musica, la durata della batteria aumenta a oltre 30 ore. L’App di Airvida E1 può fornire informazioni istantanee su PM2.5 e polline in base alla posizione dell’utente. Può anche ricordare agli utenti di attivare la funzione di purificazione dell’aria o regolare il livello degli ioni negativi (2 milioni/ 4 milioni/ 6 milioni di ioni negativi) quando necessario. Airvida E1 è adatto ai pendolari, e può anche essere posizionato sul suo supporto per consentirne l’utilizzo come purificatore d’aria da tavolo anche in ufficio.

Design rivoluzionario pluripremiato

Questo nuovissimo concetto è stato identificato con i giudici di Japan Good Design, rendendo Airvida E1 l’unico purificatore d’aria indossabile che ha vinto il Good Design Award 2021 (Giappone). I giudici di questo premio hanno commenti molto positivi per Airvida E1 e desiderano che Airvida E1 diventi il ​​pioniere del mercato della prevenzione delle epidemie. Oltre alla sua sicurezza, l’elevata capacità di purificazione di Airvida si è guadagnata anche Innovation Awards al CES 2020, German Innovation Awards 2022. Inoltre, il primo premio nella categoria Epidemic Prevention al 2019, 2020, 2021 SNQ (Symbol of National Quality, Taiwan), e Taiwan Excellence Awards 2022. Grazie alla sua eccezionale capacità di rimozione dei virus, Airvida è stata consigliata da TTA a StartupBlink (UNAIDS, sotto le Nazioni Unite) e presto sarà riconosciuta nella loro Coronavirus Innovation Map.

Progettato a Taiwan per il mondo

Airvida è progettato e prodotto a Taiwan. Ciò per soddisfare i più elevati standard di materiale (RoHS), prestazioni, ottimizzazione dell’efficienza (relazioni SGS, Kisato Research Center for Environmental Science (Giappone) e FIA ​​(Giappone)) e normative sulla sicurezza (CE e FCC). Finora Airvida ha venduto oltre 300.000 unità in oltre dieci paesi. Facendo riferimento alle recensioni dei clienti in Giappone Rakuten, Airvida non solo ottiene un punteggio di 4,5 su 5, ma fa anche sentire migliorato il 97% dei malati di raffreddore da fieno.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo ​​purificatore d’aria indossabile ible Airvida E1? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).