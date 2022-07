Registratori con trascrizione automatica: i migliori 15 per iOS, Android, Windows e Mac

I registratori con trascrizione automatica permette di lasciare a casa la penna e lasciare che sia il nostro dispositivo iOS, Android, Windows o Mac a fare tutto il lavoro sporco. Vediamo i migliori!

Sarete d’accordo che prendere appunti durante un colloquio, una telefonata di lavoro o una riunione richiede troppo tempo e tende a distrarre dalla conversazione. Oppure, altre volte vi viene in mente una idea geniale, ma non avete carta e penna a portata di mano e potete facilmente dimenticare il vostro pensiero. Fortunatamente, la tecnologia moderna ci permette di registrare le nostre conversazioni e, cosa ancora più importante, di convertirle in testo. Questo ci fa risparmiare tempo ed energia e ci aiuta a rimanere più produttivi. In questo articolo esamineremo i migliori registratori con funzioni di trascrizione automatica che possono essere utilizzati per telefonate, note vocali e riunioni di lavoro.

Le migliori applicazioni per la registrazione delle chiamate e trascrizione automatica

1. REKK – Registratore di chiamate

Quando si tratta di registrare una telefonata su iPhone, REKK è di gran lunga la soluzione migliore. Questa applicazione consente di registrare tutte le chiamate in entrata e in uscita e di convertirle in testo. Grazie all’interfaccia intuitiva, l’utility è facile da usare e non richiede alcuna competenza tecnica. REKK registra le conversazioni telefoniche con l’aiuto della chiamata a 3 vie, creando una conferenza tra l’utente, il chiamante e il numero di servizio. L’applicazione è supportata in diversi Paesi (Stati Uniti, Canada, Italia, Germania, Turchia, Russia, ecc.) ed è disponibile su App Store.

Pro:

trascrizione automatica del parlato dopo ogni chiamata;

nessun limite al numero e alla durata delle chiamate;

possibilità di condividere le registrazioni tramite messenger;

possibilità di ascoltare le chiamate da qualsiasi altro dispositivo attraverso un account web;

una prova gratuita.

Contro:

il vostro operatore deve supportare le chiamate a 3 vie;

l’accuratezza del riconoscimento vocale dipende dal tempo del discorso e dall’accento.

2. Rev Call Recorder

Rev è un’altra buona soluzione per la registrazione e la trascrizione delle chiamate. Questa applicazione consente di registrare gratuitamente le conversazioni telefoniche, ma se si desidera convertire le chiamate in testo, il servizio viene addebitato a un costo aggiuntivo. L’applicazione è piuttosto facile da usare e registra le chiamate con un solo passaggio. Si noti che per ora l’applicazione consente di registrarsi solo con un codice +1, quindi se non si risiede negli Stati Uniti e in Canada, è meglio scegliere un’altra utility.

Pro:

registrazione gratuita delle chiamate;

un trascrittore professionista per la conversione delle registrazioni;

nessun limite e nessuna pubblicità;

non richiede la fusione delle chiamate;

registrazioni di alta qualità.

Contro:

le chiamate internazionali in uscita sono impossibili;

tariffe internazionali per gli utenti canadesi;

supporta solo +1 prefisso.

3. Registrazione delle chiamate by NoNotes

Questa applicazione consente di registrare facilmente le chiamate in corso o quelle che si stanno per effettuare. Una volta riagganciato, le registrazioni appaiono immediatamente nell’app. L’app registra gratuitamente 20 minuti al mese e si fa pagare se si desidera registrare chiamate più lunghe. Inoltre, l’applicazione supporta la funzione speech-to-text per la vostra comodità. La soluzione è adatta sia per esigenze personali che aziendali ed è compatibile con iPhone e Android.

Pro:

opzione di trascrizione delle chiamate;

possibilità di salvare le chiamate nel Cloud

è supportata la funzione di condivisione;

prova gratuita.

Contro:

limiti alla durata delle chiamate;

sui dispositivi iPhone, le chiamate devono essere unite.

4. Threads

La piattaforma Threads è progettata per rendere più produttive le comunicazioni aziendali e far sentire i clienti ascoltati. L’app registra tutte le telefonate in entrata e in uscita e le trascrive in testo con un’affidabile funzione speech-to-text. L’app Threads è perfetta per tenere traccia di tutti i colloqui commerciali, identificare le tendenze e analizzare il flusso di lavoro. La piattaforma è a pagamento e il prezzo dipende dalla località in cui ci si trova e dalle dimensioni dello spazio di archiviazione cloud per i record.

Pro:

adatto alle aziende;

consente di salvare fino a 10 TB di comunicazioni aziendali;

si integra con HubSpot;

la casella di posta condivisa per la vostra azienda.

Contro:

prezzi elevati per le startup;

costi aggiuntivi per la registrazione delle chiamate e la trascrizione vocale.

5. Registrazione delle chiamate e conversione di testo – Voice to Text

Questa applicazione fa al caso vostro se avete bisogno di un registratore di chiamate Android per uso personale. L’applicazione registra automaticamente le chiamate ed è anche in grado di convertirle in testo non appena si riaggancia. Un comodo lettore e una funzione di ricerca rapida la rendono piacevole da usare. Inoltre, l’applicazione è assolutamente gratuita. Tuttavia, secondo le recensioni degli utenti, a volte perde le chiamate, quindi non è affidabile al 100%.

Pro:

gratuita;

registrazione automatica delle chiamate;

riconoscimento vocale facile da usare;

aggiornamenti frequenti dell’app e miglioramenti delle prestazioni.

Contro:

non offre una garanzia di registrazione delle chiamate al 100%;

il riconoscimento vocale può essere impreciso

Registratori vocali con trascrizione automatica

6. Voice Recorder & Audio Editor

A volte è necessario registrare non una telefonata, ma un’idea importante che viene in mente all’improvviso. È qui che entrano in gioco i registratori vocali. Questa applicazione è compatibile con i dispositivi iOS e consente di registrare i propri pensieri in movimento. È utile anche per giornalisti, influencer e studenti, poiché fornisce solo registrazioni di alta qualità e trascrive tutte le note vocali in testo.

Pro:

un’icona sulla schermata iniziale che consente di registrare rapidamente le note con un solo tocco;

carica le registrazioni su archivi cloud;

consente di condividere le registrazioni tramite app sociali e messenger;

trasferimento rapido dei file su qualsiasi dispositivo.

Contro:

la trascrizione vocale può essere imprecisa;

scarsa documentazione di supporto.

7. Voice notes – registrazione rapida delle idee

Con questa applicazione di registrazione vocale per Android le vostre idee non si perderanno mai nella vostra testa. L’applicazione consente la registrazione vocale con riconoscimento vocale. Una volta che l’idea è stata registrata, viene visualizzata nell’app in formato testo e può essere facilmente modificata se necessario. Inoltre, l’applicazione aiuta a gestire le note separandole in più categorie. Le note possono essere facilmente condivise con amici e colleghi tramite e-mail, messaggistica istantanea e social network.

Pro:

è possibile creare promemoria per le note importanti;

offre schemi di colori per i vostri gusti;

2 formati supportati: JSON e TXT;

interfaccia utente semplice.

Contro:

non riconosce i file audio;

per una migliore qualità è necessario connettersi a Internet.

8. Registratore vocale Philips

Con il registratore vocale Philips, non dovrete più chiedervi come sia possibile registrare la voce e trascriverla in testo. Questo registratore digitale vi aiuta a convertire le vostre note vocali in testo e vi offre una registrazione di prima qualità. Le caratteristiche aggiuntive includono la gestione dei file basata su browser, l’integrazione dell’assistente personale e la gestione dei singoli utenti. L’applicazione è perfetta per essere integrata nel flusso di lavoro esistente.

Pro:

applicazione affidabile;

soluzione gratuita;

supporta più lingue;

compatibile con tutti i dispositivi iOS.

Contro:

richiede l’utilizzo di un servizio aggiuntivo a pagamento per ottenere funzioni illimitate.

9. Speechnotes – Blocco note vocale

Un’altra applicazione utile per autisti, blogger, scrittori, pensatori e tutti coloro che amano la digitazione facile. L’applicazione converte il parlato in testo anche quando si fa una pausa per respirare o pensare. Speechnotes supporta il backup per non perdere mai una nota. Inoltre, consente di dettare a mano libera per un tempo illimitato. L’applicazione è anche in grado di riconoscere le pause per la punteggiatura, le nuove righe, ecc.

Pro:

occupa poco spazio sul dispositivo;

editor di testo;

consente di stampare gli appunti con pochi tocchi;

uno dei servizi di riconoscimento vocale più accurati;

Contro:

contiene annunci pubblicitari;

offre acquisti in-app per funzioni illimitate.

10. Transcribe – Speech to Text

Questa applicazione per iPhone consente di trascrivere non solo note vocali ma anche video, il che sarà utile per interpreti, freelance, creatori di sottotitoli, ecc. Transcribe supporta più di cento lingue e accenti e fornisce trascrizioni leggibili. Inoltre, è possibile esportare gli appunti in qualsiasi applicazione per la modifica del testo installata sul dispositivo. L’applicazione è priva di pubblicità ed è adatta agli utenti di iPhone.

Pro:

prova gratuita;

trascrizioni di alta qualità;

abbondanza di lingue supportate;

assenza di pubblicità.

Contro:

la prova gratuita offre solo 15 minuti di trascrizioni gratuite.

Registratori di riunioni con opzione di sintesi vocale

11. Otter per aziende

Registrare e trascrivere le videoconferenze può aiutare a rendere il flusso di lavoro più fluido e produttivo. Se utilizzate Zoom per incontrare i vostri partner commerciali online, Otter è la soluzione migliore per la registrazione delle chiamate. Questa applicazione consente di trascrivere tutte le videoconferenze Zoom e offre alcune funzioni aggiuntive come la sincronizzazione con il calendario e l’integrazione con Dropbox.

Pro:

è possibile registrare e riprodurre direttamente dall’app e condividere le note Otter con i colleghi;

un account separato per il responsabile;

prova gratuita.

Contro:

configurazione piuttosto complicata.

12. Reason8 – Creatore di note di riunione Speech to Text

Per tutti coloro che prendono appunti, riepiloghi e follow-up delle riunioni, Reason8 sarà un salvavita quando si tratta di registrare e trascrivere le riunioni. Come funziona: ospitate una riunione e comunicate ai vostri colleghi l’ID della riunione. Dopo la discussione, aprite l’app o il vostro account online e modificate la trascrizione della riunione.

Pro:

offre una piattaforma basata sul web ed è quindi compatibile con diversi sistemi operativi;

è citato in TechCrunch, Gadget Review, BMA;

azienda affidabile;

molte recensioni positive dei clienti.

Contro:

registrazione aggiuntiva con l’e-mail.

13. FireFly

L’applicazione è adatta a tutti coloro che hanno bisogno di registrare riunioni di conferenza, poiché registra le conversazioni su qualsiasi piattaforma di conferenza web. I file audio e video caricati vengono rapidamente trascritti in testo. Consente inoltre di aggiungere commenti alle chiamate e di collaborare con i membri del team su parti specifiche delle conversazioni.

Pro:

facile da usare;

demo online;

molte funzioni aggiuntive;

adatto all’uso aziendale e personale.

Contro:

un numero limitato di minuti di archiviazione del team nei pacchetti più economici.

14. SoniClear

L’applicazione consente di registrare e trascrivere facilmente le riunioni di lavoro. Le funzioni aggiuntive includono la presa di appunti durante la riunione, la riproduzione a mani libere, la riproduzione lenta e veloce e altro ancora. Dopo le riunioni, è possibile condividere le registrazioni con colleghi e partner. L’interfaccia è piuttosto semplice, quindi l’applicazione è adatta anche a chi non è esperto di tecnologia.

Pro:

qualità di registrazione chiara;

trascrizioni accurate;

accesso alle registrazioni con un solo clic;

diverse velocità di riproduzione per la digitazione e la revisione.

Contro:

prezzo elevato.

15. Recordsure

Uno dei migliori strumenti per registrare le riunioni faccia a faccia con clienti e partner. Dopo la riunione, l’applicazione trascrive la registrazione e fornisce una registrazione di alta qualità e una trascrizione accurata. L’applicazione è compatibile con i dispositivi mobili e i computer Windows. Con questa applicazione non è necessario alcuno strumento di registrazione speciale per ricordare i dettagli delle conversazioni importanti.

Pro:

trascrizioni accurate;

sicuro;

trasferimento dell’audio tramite Skype e altre applicazioni;

supporta molti accenti e dialetti.

Contro:

i prezzi non sono chiari.

Riassumendo

Nel complesso, esistono molte applicazioni per iPhone, Android e altre piattaforme che consentono di registrare le chiamate, le conferenze online e le riunioni e di trascriverle con la funzione speech-to-text. Gli aspetti a cui bisogna prestare attenzione quando si sceglie un registratore con riconoscimento vocale:

L’applicazione offre limiti al numero di minuti registrati?

Quanto costa?

Offre una prova gratuita?

Le trascrizioni sono accurate?

Quali lingue sono supportate?

Cosa dicono le recensioni dei clienti?

Spero che questo articolo vi aiuti a trovare il registratore migliore per le vostre esigenze. Se avete provato una di queste applicazioni, condividete la vostra esperienza nei commenti qui sotto. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!