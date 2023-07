Il castello nel cielo: in esclusiva l’omaggio al film di Hayao Miyazaki

In esclusiva, il grande omaggio dedicato al ritorno nei cinema del film d’animazione del maestro, Hayao Miyazaki; Il castello nel cielo. La fumettista e illustratrice italiana, Elisa Menini, dedica una rappresentazione intrigante e caratteristica in vista della proiezione

Lucky Red prosegue la rassegna di Un mondo di sogni animati, dedicando la prossima proiezione al Il castello nel cielo. Capolavoro diretto dal maestro Hayao Miyazaki per lo Studio Ghibli, sarà di ritorno sul grande schermo, dal 27 luglio al 2 agosto.

Per l’occasione la grande fumettista e illustratrice italiana, Elisa Menini ha realizzato un grande omaggio al maestro, rappresentando un fumetto esclusivo e intrigante. Grande rivelazione nel panorama del fumetto italiano e acclamata dalla critica nazionale e non; viene conosciuta per le sue opere strettamente legata alla cultura giapponese.

Il castello nel cielo: la sinossi del film di Hayao Miyazaki

Il profondo grido d’allarme verso una società sempre più disconnessa dalle bellezze di Madre Natura. Questo, il punto cardine del film Il castello nel cielo del maestro Hayao Miyazaki.

Protagonista la giovane Sheeta tenuta prigioniera a bordo di un’aeronave, diretta verso la fortezza Tedis. Tenuta sottochiave dal temuto e cinico colonnello Muska; in una tranquilla notte di luna piena, un improvviso attacco di una banda di pirati, scuote l’imponente aeronave. Dola a capo della banda di pirati, vuole impossessarsi del ciondolo che la ragazzina porta al collo con un unico scopo: vincere la forza di gravità e localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa, luogo che custodisce immensi tesori e un potere inimmaginabile.

Oltre la proiezione de Il castello nel cielo di Hayao Miyazaki; saranno disponibili altri film d’animazione targate Studio Ghibli: dal 10 al 16 agosto con il film, Il mio vicino Totoro (in occasione del 35° anniversario); dal 24 al 30 agosto con Si alza il vento (10° anniversario).

Continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.