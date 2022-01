Monster Hunter Rise: ecco il trailer di lancio su PC!

Nelle scorse ore, Capcom ha rilasciato il trailer di lancio della versione PC di Monster Hunter Rise, che sarà disponibile dal prossimo 12 gennaio

Vi abbiamo ampiamente sviscerato Monster Hunter Rise dapprima con un’anteprima, derivante dalla demo rilasciata prima del lancio su Nintendo Switch, e successivamente con una corposa ed entusiasta recensione. Nonostante qualche piccola mancanza, infatti, a nostro parere Rise è stato un nuovo punto di partenza per il franchise, con nuove meccaniche tecniche e stilistiche, una direzione artistica impressionante anche su una console “piccola” come Nintendo Switch e un livello di immediatezza e libertà davvero impressionante. Si avvicina a grandi passi lo sbarco di Monster Hunter Rise anche su PC, dopo una lunga attesa degli appassionati che scalpitavano per averne una versione “ancora migliore” tecnicamente parlando.

Il prossimo 12 gennaio, infatti, il titolo di Capcom arriverà anche su PC tramite Steam, con incluso il supporto al 4K, ai display ultrawide, texture in alta risoluzione e frame rate sbloccato. Saranno inoltre disponibili tutti gli aggiornamenti post-lancio del gioco e i DLC rilasciati fino ad oggi. In attesa del lancio ufficiale, Capcom ha anche divulgato un nuovo trailer, che vi lasciamo qua sotto e che mostra anche tutta una serie di nuovi filtri che saranno disponibili nella versione PC.

Monster Hunter Rise su PC si mostra nel nuovo trailer di lancio

I filtri sopra menzionati includono quello in Bianco e Nero, per un look monocromatico, e quello Seppia, per un’aura più calda e malinconica. Troviamo poi lo stile giapponese, quello Warring Lands per un’atmosfera più vibrante, e lo stile Cinema che aggiunge ai vari filtri nominati finora effetti vari per rendere la scena più “cinematografica”.

Avete visto il trailer di lancio di Monster Hunter Rise su PC? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!