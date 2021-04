MLB The Show 21: confermata l’uscita su Xbox Game Pass

L’ultimo capitolo della famosa serie di videogiochi dedicata al baseball, ovvero MLB The Show 21, non solo sbarcherà sui sistemi Microsoft, ma verrà addirittura inserito nel catalogo dell’Xbox Game Pass

Per quanto riguarda l’edizione del 2021, MLB The Show non smette di stupire. Tutti i capitoli della serie, che debuttò nel lontano 2006 per PS2 e PSP, son sempre stati sviluppati da San Diego Studio (studio di sviluppo first-party di proprietà Sony) e perciò sono sempre stati esclusive assolute delle console PlayStation. Per quest’anno invece, pare ci sia stato un totale cambio di rotta: non solo usciranno le versioni Xbox One e Xbox Series X/S, ma, come è stato recentemente annunciato, MLB The Show 21 sarà anche disponibile sull’Xbox Game Pass. Vediamo insieme i dettagli.

Quando, di preciso, MLB The Show 21 verrà inserito nell’Xbox Game Pass?

MLB The Show 21 sarà presente nell’Xbox Game Pass fin dal lancio, ovvero il prossimo 20 aprile. Ciò significa che gli utenti del servizio ad abbonamento di Microsoft potranno usufruire del nuovo capitolo dell’IP di Sony fin dal day one. Per la versione next gen del titolo saranno disponibili inoltre vari upgrade che miglioreranno notevolmente l’esperienza di gioco dei fan: oltre a una risoluzione in 4K per 60 FPS, e la funzionalità del feedback aptico per la versione PS5, la modalità Stadium Creator sarà disponibile esclusivamente per coloro che giocheranno al titolo dalla next gen. Coloro che invece sono abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno usufruire del gioco anche sui propri dispositivi Android tramite xCloud

Questo nuovo capitolo di MLB The Show non è il primo titolo di terze parti ad arrivare al day one su Xbox Game Pass: tra le uscite recenti, per esempio, possiamo individuare anche Outriders. A differenza di quest’ultimo però, c’è da considerare che la serie di MLB The Show, come detto prima, è sempre stata sviluppata e pubblicata da Sony: per quanto la versione Xbox in questo caso non sia propriamente pubblicata da Sony (ma da MLB Advanced Media), in ogni caso una mossa del genere risulta del tutto inaspettata.

Se volete rimanere aggiornati su MLB The Show e su tutto il panorama videoludico attuale, restate sintonizzati su tuttoteK. Se invece volete comprare videogiochi a prezzi scontatissimi, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.