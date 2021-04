LG mercato smartphone: l’uscita dal mercato mobile è definitiva

La notizia è ormai ufficiale, LG ha deciso di abbandonare il mercato degli smartphone. Vediamo insieme la causa del cambiamento e cosa cambierà

LG esce definitivamente dal mercato mobile, confermando le voci che giravano da settimane. Questa scelta strategica permetterà la focalizzazione su altre aree di sviluppo come i veicoli elettrici, la smart home, robotica e altro. La chiusura definitiva del ramo avverrà il 31 Luglio ma nonostante tutto alcuni modelli di device potranno essere ancora disponibili oltre questa data.

LG mercato smartphone: la causa

Questa drastica decisione scaturisce da una evidente difficoltà nella competizione di tale settore contro le aziende concorrenti. Un altro fattore da tenere in considerazione è il calo del fatturato nel 2020 per la divisione smartphone, un bilancio dal valore di -9,2% nel quarto trimestre rispetto al terzo. Inoltre, le sperimentazioni con Wing e Velvet non hanno aiutato la situazione, anzi hanno peggiorato data la scarsa vendita di questi concept che hanno riscontrato soltanto esito negativo.

Nonostante tutto, LG assicura che l’assistenza per gli smartphone non terminerà, gli aggiornamenti software e di sicurezza saranno ancora garantiti e i device attualmente in vendita saranno ancora disponibili per un periodo di tempo limitato.

“L’attuale portfolio dei telefoni LG continuerà a essere disponibile per la vendita. LG fornirà assistenza e aggiornamenti software ai clienti dei prodotti mobili esistenti per un periodo di tempo che varia in base alla regione. LG lavorerà in collaborazione con fornitori e partner commerciali per tutta la chiusura dell’attività di telefonia mobile. I dettagli relativi all’occupazione saranno determinati a livello locale. Andando avanti, LG continuerà a sfruttare la sua esperienza nel settore dei dispositivi mobili e sviluppare tecnologie legate alla mobilità come il 6G per rafforzare ulteriormente la competitività in altre aree di business. Le tecnologie di base sviluppate durante i due decenni di attività di business mobile di LG verranno anche mantenute e applicate ai prodotti esistenti e futuri”

— comunicato stampa ufficiale di LG.

Secondo voi LG ha fatto una buona mossa? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.