Summer Game Fest 2021: rivelato il mese ma non la data esatta

Come annunciato poche ore fa, anche per questo 2021 avremo la possibilità di assistere al Summer Game Fest, di cui è stato presentato il mese in cui si terrà l’evento; ancora nulla per quanto riguarda la data. L’annuncio è arrivato direttamente da Geoff Kighley che, però, non ha svelato nulla per quanto riguarda le aziende presenti e i videogiochi che verranno presentati o di cui si avranno aggiornamenti.

Summer Game Fest 2021: non abbiamo la data, ma la temperatura inizia ad alzarsi

Non abbiamo la data esatta ma possiamo affermare che il Summer Games Fest 2021 si terrà nel mese di Giugno. La temperatura di questa estate, che si preannuncia decisamente bollente, inizia ad alzarsi. Non abbiamo idea ancora di quale possano essere le software house presenti ma sicuramente ci aspettiamo notizie interessanti, com’è sempre stato per questa manifestazione. Sappiamo, però, che nei mesi estivi si concentreranno tanti eventi e conferenze varie, grazie alle quali tutti i videogiocatori avranno la possibilità di essere aggiornati sullo sviluppo dei titoli in uscita e dare un’occhiata alle nuove produzioni.

.@SummerGameFest is returning this June! A spectacular, concentrated global showcase of the future of video games — where everyone comes to play. Sign up at https://t.co/Hp7WuLrjXk for event updates + text alerts. pic.twitter.com/kvCdSb6eP4 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 2, 2021

È stato confermato, però, che anche quest’anno si terrà il Day of the Devs, si tratta di una giornata particolare organizzata da Double Fine Productions e iam8bit e includerà un gruppo di giochi indie e tripla che verranno presentati e mostrati. Ad oggi, però, come già detto precedentemente, non abbiamo maggiori informazioni a riguardo. Tra gli annunci più interessanti dello scorso anno ricordiamo sicuramente quelli relativi a Tony Hawk Pro Skater e all’engine di PS5.

