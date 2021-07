Minecraft: il fuoco del Nether si può spegnere!

Fuoco nel gioco: ecco come spegnere le fiamme del Nether in Minecraft… a patto però che stiate giocando ad un’edizione specifica

Il fuoco infernale del Nether, impossibile da spegnere, è una delle fonti di dolore e grattacapi che più hanno tormentato i giocatori di Minecraft. Per un gioco che ricompensa tanto la sperimentazione, però, la parola “impossibile” non fa che destare sospetti ed alzate di sopracciglio. Su Reddit, l’utente jayson4twenty ha colto la sfida al volo, e il risultato è stato scoprire una soluzione dalla semplicità disarmante. Salta fuori che per spegnere una fiamma infernale serve… dell’acqua, certo, ma non come siamo abituati ad intenderla!

E venne il cane che bevve l’acqua che riuscì a spegnere il fuoco nel Nether di Minecraft che per due soldi mio padre comprò

In pratica, una pozione piena d’acqua può spegnere il fuoco in questione, nonostante il Nether sia altrimenti in grado di dissolvere qualsiasi fluido esistente in Minecraft. C’è però una clausola aggiuntiva: dovete giocare alla versione Bedrock del gioco, altrimenti questo trucchetto non funziona. Potete vedere questa sorta di stregoneria idrica in azione consultando con i vostri occhi il post che abbiamo incluso qui sotto.

Prevedibilmente, nelle risposte al post si è scatenata tutta la perplessità dei giocatori in merito alle differenze più strane tra le varie versioni del gioco. Ad ogni modo, lanciando la pozione ai vostri piedi, l’effetto ad area della pozione dovrebbe fare il resto. Insomma, la fantasia ripaga sempre, anche se in tal senso abbiamo visto follie anche più ambiziose.

