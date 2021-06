Minecraft e DOOM, finalmente insieme tramite una mod

Scavi e terrori, gioie (per noi) e dolori (per i nemici): con l’arrivo non autorizzato di DOOM, Minecraft non è mai stato così truculento

Era solo questione di tempo prima che qualcuno prendesse le proprie action figure di Minecraft e di DOOM e le facesse baciare tra loro. La nostra metafora (action figure per un’espressione figurata, ci sta) era d’obbligo: a parte una visuale in prima persona, cos’hanno in comune i due giochi? Gli unici scavi che compiamo nello sparatutto di Bethesda è tra gli organi interni del primo demone che ci capita a tiro. Le due serie non potrebbero essere più agli antipodi di così, e forse è stato proprio questo a lanciare il guanto di sfida all’utente XeKyT0811 su Reddit. Quanto l’avrà… sparata grossa?

Minecraft e DOOM, come cozze e Nutella

Non è che quello con Minecraft sia il matrimonio più strano a cui abbiamo visto DOOM prendere parte. L’infernale carneficina di ID Software si è accoppiata un po’ con cani e porci di recente, e non usiamo il verbo “accoppiarsi” tanto per dire: nemmeno i test di gravidanza sono al sicuro, così come non lo sono i Game & Watch e non possono esserlo neanche le lampadine. Ora, però, abbiamo un pacchetto di armi e (più o meno) nemici per un’autentica esperienza sventra-demoni nel mondo di cubi al saccarosio messo insieme da Mojang. Come potrebbe mai essere andata a finire?

Potete rendervene conto con il video qui sopra: XeKyT0811 non si è lasciato proprio sfuggire alcun dettaglio, ricreando addirittura la mitica armatura dello Slayer. Il risultato è un approccio… inusuale al mondo solitamente tondeggiante (nella sua spigolosità) messo in moto da Notch e compagnia. Non solo: è pur vero che non si tratta di qualcosa di ufficiale, ma questo non ha impedito all’autore di includere un link per il download. Questo bizzarro mash-up è ora giocabile, e chissà se in futuro la stessa Mojang non pensi di includerlo nel pantheon di progetti crossover che ha già interessato Halo e Sonic.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del progetto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.