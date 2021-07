PlayStation 5: ecco i contenuti dell’aggiornamento di luglio

Potenti sistemi per stabilizzare PlayStation 5: a luglio l’aggiornamento si scarica quasi in un momento per la console ammiraglia di Sony

Per la prima volta, con quello di luglio arriva per PlayStation 5 un aggiornamento di stabilità di sistema. Si tratta di un update che serve principalmente a due cose: risolvere dei bug minori (se ne sistemasse di più gravi, non sarebbe dichiarato come un update per stabilizzare il sistema) e sbirciare nella console come da routine per vedere se abbiamo fatto i birichini con le modifiche. Non aspettatevi, dunque, che la versione 21.01-03.21.00.00 aggiunga feature particolari a quelle già disponibili.

Pimp my PlayStation 5: l’aggiornamento di luglio che cambia in meglio?

No, non cambia niente: anche dopo l’aggiornamento, per la vostra PlayStation 5 quello di luglio sarà un mese come un altro. Anche la concorrenza di Sony, Nintendo, è diventata nota per i frequenti (e poco utili) aggiornamenti da questo tipo, anche se occasionalmente gli update per Switch possono contenere delle gradite sorprese. Quello di PS5 è stato un lancio grandioso ovuque, ma purtroppo penalizzato spesso per motivi di scorte (qui sotto ammassate dai bagarini) che potrete sviscerare meglio consultanndo i nostri speciali sui dati di vendita.

Il futuro della console promette comunque faville, specie ora che è aperta la possibilità di acquistarla direttamente da Sony. L’ambizione derivata dal continuo focus sui titoli tripla A va però a discapito degli studi più piccoli. Ce lo ricorda bene quanto è avvenuto di recente con Japan Studio, ormai dimenticato anche da Sony stessa. Staremo a vedere cosa riserva il futuro della “grande S”.

