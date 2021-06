Minecraft: ora è possibile giocare anche a scacchi

La bandiera monocromatica tinge Minecraft di bianco e di nero: grazie allo sforzo di un fan è ora possibile giocare a scacchi con Mojang

La creatività dell’utenza media di Minecraft è sempre fonte di stupore, ma mai prima d’ora avremmo pensato di usare il titolo di Mojang per giocare a scacchi. A dire il vero, non avremmo nemmeno pensato di giocare a DOOM in un mondo di gioco fatto di voxel, eppure eccoci qui. Tralasciando però lo sparatutto capace di farsi strada persino nei Game & Watch e nelle lampadine, ora è possibile rivivere lo sport cerebrale di Garry Kasparov e Anatolij Karpov con una visuale in prima persona… e un intenso macchinario di Rube-Goldberg con cui far funzionare la colossale scacchiera.

Nella stagione delle tende da sole, a scacchi si gioca su Minecraft

Con un nome utente degno del caldo torrido di questi giorni, melonbp su Reddit ci ha resi partecipi delle folle partite a scacchi che sarà ora possibile giocare su Minecraft. A dirla tutta, usiamo il termine “possibile” nell’accezione più ampia del termine, perché non si tratta propriamente di qualcosa di comodo. Il metaforico meccanismo da orologio della scacchiera cubica sarebbe in grado di far impallidire anche il più certosino artigianato svizzero, complice anche l’utilizzo della pietrarossa su cui si basa l’intero macchinario. Il risultato potete vederlo in azione qui sotto.

Quanto funzionale può essere questa scacchiera, per quanto funzionante? L’ironia sempre sagace dei commenti in risposta al post non si è certo fatta attendere. Si va dalle lamentele per la cefalea all’utilizzo alternativo del tempo richiesto da questa creazione. In generale, però, è maggiore la valanga di complimenti che melonbp ha saputo accalappiare con la monumentale scacchiera. Ed è decisamente a quest’ultima categoria che noi, con tutta la nostra ammirazione, siamo ben lieti di unirci.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa inusuale creazione?