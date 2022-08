Microsoft: confermata la line-up di Xbox per la Gamescom 2022

Pronta a profumarsi d’acqua di Colonia, Microsoft annuncia le grandi novità Xbox per la serata di gala alla Gamescom 2022: parliamone

La signora in verde, Microsoft, ha annunciato quali saranno i titoli Xbox con cui farà ritorno sul red carpet tedesco alla Gamescom 2022. Tra un paio di settimane il titano di giada metterà in mostra titoli del calibro di Ages of Empires 4, Flight Simulator, Grounded e l’esclusiva targata Obsidian, Pentiment. Ricordiamo che, tra i “grandi tre”, questo è l’unico manifattore di piattaforme presente per quest’anno. Mentre altri esponenti dell’industria hanno confermato il loro ritorno, infatti, Sony e Nintendo purtroppo non faranno capolino. Un vero peccato, vista la presenza di Activision Blizzard e Take-Two.

Cosa vedremo alla Gamescom 2022, a parte Microsoft e Xbox?

Non si tratta solo di Xbox e del manifattore Microsoft, vista la lista di illustri ospiti dell’edizione 2022 di Gamescom. Ubisoft, Bandai Namco ed Embracer Group saranno tra i presenti, sebbene i fan di Assassin’s Creed si aspettano un reveal online durante l’evento previsto per settembre. Chi parteciperà potrà godersi diversi titoli di terze parti per la croce smeraldo. Tra essi ricordiamo l’imminente A Plague Tale: Requiem, Disney Dreamlight Valley e Gunfire Reborn. Inoltre, la “Grande M” metterà in mostra la propria app di gaming sui modelli più recenti delle Smart TV Samsung.

É di nuovo tempo di @gamescom! Ecco cosa ti aspetta: 🎮 Stand Xbox nello spazio espositivo

🎮 Xbox FanFest in persona e online

🎮 Interviste con gli sviluppatori e approfondimenti Scopri tutti i dettagli: https://t.co/TKaORkkl95

#xboxgamescom pic.twitter.com/LXyE3IfwjR — XboxItalia (@XboxItalia) August 10, 2022

I fan potranno inoltre scattare foto con diversi personaggi delle IP Microsoft, dai Piglin di Minecraft al robot VASCO da Starfield. Sarà anche presente un ragno Broodmother di cinque metri dal già citato Grounded, ma non ce la sentiamo di garantire per i più aracnofobici tra voi. Come sempre, l’evento si terrà a Colonia in Germania. La sempre sontuosa cerimonia d’apertura si terrà nel giro di due settimane, martedì 23 agosto. Non mancheremo di seguire l’evento in diretta streaming, com’è naturale. Restate in zona: faremo il reportage per ogni possibile annuncio a sorpresa!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei titoli presenti? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.