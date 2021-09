Overwatch 2: novità in arrivo alle finali dell’Overwatch League

Blizzard ha annunciato che presenterà delle importanti novità legate a Overwatch 2 durante le Grand Finals della Overwatch League, evento eSport che si svolgerà il prossimo 25 settembre. La conferma è arrivata dall’account Twitter ufficiale della casa di sviluppo, e ha anticipato che sarà mostrato il rework di due importanti personaggi del primo capitolo dello sparatutto competitivo.

Le novità più importanti di Overwatch 2, che verranno presentate settimana prossima durante le finale della Overwatch League, sono legate a due famosi personaggi: Bastion e Sombra. Questi due eroi subiranno un rework delle loro abilità così da risultare più competitivi. Infatti i due erano ormai praticamente inutilizzati negli alti livelli della modalità competitiva del gioco, e con questa mossa, che darà anche un nuovo look ai personaggi, Blizzard vuole farli tornare competitivi.

Woo woo woo whee woo whee!

Group up with the Overwatch team on September 25 as we reveal new Overwatch 2 updates live during the @OverwatchLeague Grand Finals.

🛠️ Sombra and Bastion’s reworks

✨ Bastion’s New look

🆚 OW2 Exhibition Match pic.twitter.com/fDdohgGuNA

— Overwatch (@PlayOverwatch) September 16, 2021