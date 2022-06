Matchpoint Tennis Championships: annunciato il multiplayer cross-platform

Torus Games e Kalypso Media annunciano che il simulatore di tennis Matchpoint Tennis Championships avrà il multiplayer tra le piattaforme

Ogni giocatore di tennis prima o poi avrà voluto destreggiarsi in un’adrenalinica partita sfidando avversari bravi e capaci. Grazie alla tecnologia e all’avvento dell’internet, è diventato sempre più semplice condividere la propria passione insieme ad altre persone, commentando le partite dei giocatori più importanti, o andando a vedere le impressioni che i fan intorno al globo hanno di un determinato tennista. Tuttavia, grazie all’arrivo dei simulatori sportivi e non è stata data un’ulteriore possibilità ai praticanti di questa disciplina.

Con essi, infatti, è stata donata la possibilità di effettuare match di tennis con una moltitudine di avversari in tutto il mondo, giocando comodamente dalla propria postazione. Tra i tanti, uno che risalta al giorno d'oggi è Matchpoint Tennis Championships, prodotto da Torus Games e pubblicato da Kalypso Media, che proprio in questi giorni amplierà il suo bacino d'utenza rendendo disponibile la modalità multiplayer attraverso ogni piattaforma, rendendolo ufficialmente cross-platform.

Matchpoint Tennis Championships porta il multiplayer cross-platform

Il publisher e lo sviluppatore hanno confermato nel nuovissimo Developer Diary Video l'arrivo della modalità multiplayer cross-platform in Matchpoint Tennis Championships, analizzando nel dettaglio anche tutte le varie funzionalità che andranno a mostrarsi all'interno del gioco. I giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità nel tennis, radunandosi tutti insieme senza alcuna distinzione tra le piattaforme predilette.

Il producer Kevin McIntosh e il Game Designer Dave McIntosh approfondiscono ulteriormente su ciò che riguarda Matchpoint e le sue funzionalità sperimentabili. Sarà possibile scgliere l’allenatore giusto e il migliore stile di gioco, che vi fornirà informazioni sulle tattiche di tennis realistiche, capaci di mettere alla prova le proprie abilità e il potere decisionale. Adesso è già scaricabile la demo del gioco su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X, e arriverà su Xbox Game Pass per Pc e console. Per quanto riguarda l’uscita ufficiale del gioco essa è programmata per il 7 luglio su tutte le piattaforme ad esclusione di Nintendo Switch (poiché arriverà sulla console il 20 ottobre).

Tra le caratteristiche principali, ci sarà una modalità carriera profonda e con un sistema di classifica basato sul marito. Il personaggio controllato sarà personalizzabile nello stile di gioco e look, ci saranno alcuni minigiochi per affinare il proprio gioco, ogni campo avrà delle caratteristiche uniche e la modalità replay consentirà di riprodurre gli scontri più feroci ed esaltanti su pellicola.

