Horse Tales: Emerald Valley Ranch, annunciato il nuovo gioco di Microids

Microids ha recentemente annunciato Horse Tales: Emerald Valley Ranch, un nuovo gioco che ruoto attorno al cavalcare i cavalli

Recentemente Microids ha pubblicato su YouTube il trailer di annuncio di Horse Tales: Emerald Valley Ranch. Questo titolo è stato sviluppato dallo studio Aesir Interactive ed è fatto apposta per i veri amanti dei cavalli. Si tratta infatti di un’avventura equestre open world e sarà disponibile nel corso di questo inverno su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Preparatevi a saltare in sella con Horse Tales: Emerald Valley Ranch

La vostra avventura inizierà con un viaggio di famiglia alla tenuta dei vostri zii. Inizialmente questo luogo era considerato estremamente prestigioso, ma col tempo purtroppo è caduto in rovina. Una volta che avrete raggiunto questo luogo potrete iniziare a fare amicizia con gli abitanti della zona, esplorare liberamente la vasta natura selvaggia che circonda la tenuta e naturalmente allevare e domare cavalli, allenandoli per gareggiate in emozionanti corse. Il tutto mentre si cerca di rinnovare completamente il ranch di famiglia costruendo, potenziando e personalizzando una serie di stalle, stazioni di cura dei cavalli e decorazioni. Qui di seguito potrete trovare alcuni dei punti chiave del gioco e il trailer d’annuncio:

Un’affascinante avventura open world Partite per un’avventura epica e assaporate la sensazione di totale libertà in un vasto mondo aperto. Galoppate attraverso vari paesaggi incantevoli, in riva al mare, nella foresta, vicino a una laguna corallina e altro ancora. Chissà, potreste anche scoprire qualche segreto lungo il cammino.

Addomestica, alleva e cura i tuoi cavalli Impara a domare e montare i cavalli selvaggi che incontri, ad addestrarli e a prenderti cura di loro e a gareggiare in numerose competizioni. Familiarizzate con tutti i cavalli della scuderia, poiché ognuno di essi è unico e possiede abilità e personalità specifiche, ma anche preferenze e necessità di addestramento differenti. Allevandoli in modo strategico, potrete anche migliorare le loro abilità e ottenere colori di mantello unici per i vostri cavalli.

Ricostruisci e personalizza il tuo ranch Riporta la fatiscente tenuta di famiglia al suo antico splendore, ricostruendola, migliorandola e personalizzandola con varie strutture, stalle, strutture per la cura dei cavalli, forniture e decorazioni.

Partecipa a numerose missioni Raccogli risorse, incontra nuovi amici e completa le missioni per salvare l’eredità della tua famiglia.



Horse Tales: Emerald Valley Ranch sarà disponibile nel corso dell'inverno 2022 per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.