Toshiba TV presenta la nuova serie di televisori intelligenti QLED e OLED 4K

L‘azienda Toshiba TV ha annunciato l’imminente uscita della sua nuovissima serie di televisori intelligenti QLED e OLED 4K

La gamma, che verrà lanciata in autunno, comprende diverse serie di TV QLED Toshiba, ciascuna progettata con una diversa piattaforma smart, tra cui VIDAA TV e Google TV. La gamma comprende anche la serie di TV OLED XA9D; che si adatta a una più ampia varietà di esigenze di intrattenimento e include modelli salvaspazio da 42 e 48 pollici.

Le serie QG5E QLED Google TV TM e XA9D OLED TV offrono un supporto di gioco di nuova generazione; con funzioni certificate HDMI 2.1, tra cui la frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

Dettagli sulla nuova serie di TV Toshiba QLED e QLED 4K

Toshiba TV è pronta a offrire un’esperienza di intrattenimento domestico sensazionale e personalizzata, adatta a ogni configurazione di casa intelligente. Tutto ciò grazie al lancio della sua nuova e dinamica linea di TV. La collezione comprende diverse gamme QLED, alimentate da una varietà di piattaforme intelligenti; tra cui VIDAA TV, e una serie ampliata di TV OLED 4K HDR, con modelli adatti a ogni esigenza di intrattenimento e stile di casa.

Secondo Barış Altınkaya, Vice Presidente Marketing e Product Management, le nuove gamme sono state progettate per offrire una maggiore scelta:

Una grande tecnologia per l’intrattenimento domestico dovrebbe offrire immagini e audio di qualità cinematografica, ma soprattutto dovrebbe consentire agli spettatori di accedere e interagire con i contenuti in modo familiare e intuitivo. Con la nostra nuova gamma, abbiamo lavorato duramente per combinare le più recenti tecnologie audiovisive, in modelli di dimensioni diverse, con tutte le piattaforme intelligenti più diffuse, in modo che gli spettatori possano godere di un’esperienza di home entertainment coinvolgente e di qualità da grande schermo, adatta alle loro esigenze

Serie di TV intelligenti Toshiba QLED 4K HDR

Le nuove gamme di Smart TV Toshiba QLED 4K HDR offrono una scelta senza precedenti; consentendo ai clienti di selezionare il modello con la piattaforma smart che fa per loro. Il marchio ha appena introdotto una gamma di TV QLED alimentati da VIDAA, oltre a diverse altre serie alimentate da Google TV, Android TV, Fire TV e Linux.

Progettati con schermi da 43, 50, 55 e 65 pollici, gli Smart TV Toshiba QLED con tecnologia VIDAA offrono oltre 200 applicazioni globali e locali. Grazie ai consigli intelligenti e alla funzione di ricerca universale che consente di cercare contenuti in tutte le app disponibili- Tra queste sono presenti Netflix, Amazon Prime e Disney+, grazie alle quali diventa davvero facile trovare tutto l’intrattenimento che si desidera.

L’assistente vocale VIDAA completa l’esperienza di visione del televisore, consentendo di utilizzare la voce per controllare la Smart TV e i dispositivi Smart Home.

Qualunque cosa decidiate di guardare, i TV QLED promettono un’immagine vibrante e realistica sullo schermo; coprendo oltre il 90% della gamma cromatica DC1-P3 per offrire colori e immagini realistiche ad ogni scena. L’audio è altrettanto impressionante. Grazie al sistema DTS Virtual: X, gli altoparlanti integrati dei televisori offrono un suono ricco e avvolgente da dietro, accanto e sopra gli spettatori.

La serie QG5E QLED Google TV TM

La serie Toshiba QG5E QLED Google TV è anche un punto di riferimento per l’intrattenimento domestico di alto livello. Con Google TV TM, la serie di TV da 43, 50, 55 e 65 pollici offre un mondo di contenuti organizzati in modo intelligente per gli spettatori di tutte le età. Senza dover lanciare una singola app, gli spettatori possono accedere istantaneamente a tutti i contenuti più visti e consigliati, direttamente dalla schermata iniziale.

Per i videogiocatori, i TV sono dotati di funzioni di nuova generazione certificate HDMI 2.0, tra cui la frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Questa consente al TV di tenere il passo con l’azione ad alta velocità e di visualizzare perfettamente il movimento sullo schermo in modo ultra nitido, fluido e senza balbettii.

La gamma di Smart TV Toshiba XA9D OLED 4K HDR

Anche la gamma di TV OLED Toshiba è stata ripensata per adattarsi a un maggior numero di case e per soddisfare i criteri di intrattenimento dei singoli spettatori. I modelli più pregiati della collezione di TV Toshiba sono, con i loro pannelli OLED di prima classe, all’avanguardia della tecnologia home cinema; in grado di offrire un’eccezionale vivacità dei colori, neri più profondi e un rapporto di contrasto quasi infinito.

Con l’ampliamento della gamma, queste prestazioni d’immagine OLED mozzafiato, ricche di dettagli e sfumature, sono ora disponibili in una maggiore varietà di dimensioni dello schermo; compresi i compatti e comodi TV da 42 e 48 pollici.

Questi televisori da 42 e 48 pollici, come molti altri modelli OLED Toshiba, sono certificati Imax Enhanced; il che significa che sono stati sottoposti a test di qualità da IMAX e hanno dimostrato di fornire immagini super nitide e luminose.

Come tutti i televisori Toshiba, sono inoltre dotati del Tru Picture Engine, il motore di miglioramento delle immagini tipico del marchio, e del supporto Dolby Vision. I modelli di TV OLED più grandi e di punta offrono, inoltre, funzioni di gioco certificate HDMI 2.1, tra cui la frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova serie di TV Toshiba QLED e QLED 4K ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).