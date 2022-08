Logitech G presenta i Mouse da gaming G502 X

E voi? Cosa ne pensate dei nuovi Mouse da gaming G502 X di Logitech G ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il Logitech G502 X, il G502 X LIGHTSPEED e il G502 X PLUS sono disponibili su LogitechG.com e presso i rivenditori autorizzati da oggi ai prezzi consigliati di 81,99 €, 154,99 € e 174,99 €, rispettivamente. Per maggiori informazioni, visitate il sito web oppure seguite il blog o il profilo ufficiale di Twitter di Logitech.

Inoltre, Il G502 X LIGHTSPEED e il G502 X PLUS sono compatibili con la tecnologia di ricarica wireless Logitech G POWERPLAY . Il G502 X PLUS è dotato di tecnologia LIGHTSYNC RGB. Illuminazione a 8 LED che può essere personalizzata e si adatta al gioco dell’utente, effetti di avvio e spegnimento e ottimizzazione della batteria. I tre modelli saranno disponibili nelle colorazioni bianco e nero.

Le versioni wireless sono dotate di ricarica USB-C e di un esoscheletro sottile per ridurre il peso e garantire la massima rigidità. Il G502 X è inoltre dotato del sensore ottico ad alta precisione HERO 25K, che offre una precisione 1-1 a livelli inferiori al micron e zero smoothing, filtering o accelerazione.

Gli switch LIGHTFORCE utilizzano contatti galvanici che si comportano come gli switch meccanici, mantenendo la medesima precisione. Il risultato sono trigger ottici e meccanici progettati all’unisono , per offrire le massime prestazioni di gioco. Gli switch ibridi LIGHTFORCE offrono un’attuazione ottica affidabile e a bassissima latenza, combinata con le migliori caratteristiche di precisione e feeling dei click meccanici.

Abbiamo reinventato l’iconico G502 aggiornandone il design e l’ingegneria portando il leggendario mouse in una nuova era del gaming. Grazie a materiali più leggeri e a una tecnologia all’avanguardia, il nuovo G502 X promette di proseguire sulle orme del G502 in fatto di prestazioni estreme e controllo totale.

Logitech G , brand di Logitech ( qui per maggiori info sull’azienda) e leader nell’innovazione delle tecnologie da gaming, ha annunciato oggi la nuova linea G502 X. Questa, è composta dal nuovo G502 X , dal G502 X LIGHTSPEED e dal G502 X PLUS . Ovvero le ultime versioni del mouse gaming più popolare al mondo, con una serie di innovazioni rivoluzionarie per la migliore esperienza di gioco possibile.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)