PlayStation: il prossimo showcase è al centro di un rumor tutto italiano

L’ultima indiscrezione sul mondo PlayStation parla la lingua che fu di Dante: ecco il rumor nato sullo Stivale circa il prossimo showcase

Il tam tam della stampa di settore è alle prese con un rumor che, una volta tanto, noi non avremo alcun bisogno di tradurre: i fan di PlayStation potrebbero doversi aspettare un nuovo showcase in tempi relativamente brevi. Il leaker AccountNgt ha parlato già lo scorso maggio di una penuria di presentazioni almeno fino a settembre, e ora l’account News0Videogames ha fatto eco alla voce di corridoio. Voce che, ricordiamo a tutti gli eventuali videogiocatori dell’ultima ora, va sempre presa come tale; in altre parole, con le pinze. I più ottimisti tra voi, però, possono già mettere mano al calendario.

Il rumor italiano che non ti aspetti: showcase di PlayStation a settembre?

Nel suo tweet, News0Videogames ha alluso ad uno showcase con il quale Sony avrebbe mostrato molti titoli PlayStation di prime parti, ma il rumor si spinge oltre e include nel pronostico anche dei ritorni “in grande stile”. Naturalmente, la stessa bio (descrizione) dell’account è la prima a mettere le mani avanti sulla propria attendibilità, ma c’è un motivo se state leggendo queste righe. I fan sono stati rapidi nel condividere questo post con un altro insider, il co-fondatore di Xbox Era Nick Baker. Quest’ultimo ha confermato di aver sentito parlare della stessa data: giovedì 8 settembre.

I don’t know 100% it’s true. But that’s the date I just got told too. pic.twitter.com/cxHREcAdsT — Nick  (@Shpeshal_Nick) August 22, 2022

Con poco più di due settimane di attesa, viene naturale chiedersi cosa renda l’indiscrezione degna di stampa. Ebbene, a quanto pare tre diverse fonti hanno confermato al contatto di Baker la medesima data “nel giro di venti minuti”. Il piano, teorizza l’insider, è quello di anticipare il Disney and Marvel Games Showcase previsto alla D23 Expo 2022 fissata per il 9 settembre. La data comprenderà un primo look al titolo Marvel sviluppato da Skydance New Media. Ironicamente, l’arrivo di Thor: Love and Thunder su Disney+ è previsto anch’esso per l’8 settembre. Resta da vedere cosa ci attende a metà mese da ora.

Ora sta a voi dirci la vostra: sarà stato attendibile questo leak nostrano? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.