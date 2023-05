Little Nightmares 3: nuovi potenziali dettagli sull’uscita?

Nelle ultime ore sono trapelati sul web alcuni dettagli che lascerebbero alludere a una potenziale uscita di Little Nightmares 3

Il franchise di Little Nightmares ha dato origine a due giochi eccellenti uno dietro l’altro e di conseguenza ha riscosso un grande successo di critica e pubblico, con Bandai Namco che ha recentemente confermato che la serie ha venduto complessivamente oltre 12 milioni di unità fino ad oggi. Con simili risultati è lecito supporre che l’azienda abbia in serbo altri progetti per il futuro della serie, e di certo i lavori per il futuro sembrano essere già in corso. Di recente, infatti, sul web si è iniziato a parlare di una potenziale uscita per Little Nightmares 3. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Little Nightmares 3: l’annuncio di lavoro di Bandai Namco lascia sperare in una futura uscita?

Ciò è quanto emerge da un annuncio di lavoro pubblicato recentemente da Bandai Namco su LinkedIn. Il post riguarda una posizione di stage come assistente produttore per l’IP Little Nightmares presso Bandai Namco Europe, e riporta sostanzialmente che il candidato si unirà al team responsabile del franchise in questione all’interno della società. Ciò lascerebbe quindi sperare in un’eventuale futura uscita di Little Nightmares 3.

I primi due capitoli sono stati sviluppati dal team svedese Tarsier Studios, che però è stato acquisito da Embracer Group nel 2019. Poco dopo è stato confermato che la IP di Little Nightmares sarebbe rimasta di proprietà di Bandai Namco e che i futuri episodi non sarebbero stati sviluppati da Tarsier. Tarsier, nel frattempo, è attualmente al lavoro sulla propria nuova IP sotto la proprietà di Embracer Group.

