Sicurezza su Internet: ecco le informazioni utili

La sicurezza su Internet è importante e deve essere una priorità, ecco qui una lista di consigli utili per tutti

Con l’avvento di Internet, ci sono stati numerosi vantaggi di cui poter beneficiare nel corso del tempo, tra cui la possibilità di informarsi riguardo qualsiasi argomento, approfondendo quelli per i quali si prova un maggior interesse. Oppure, pensando in termini anche individuali, le persone hanno cominciato ad avere l’opportunità di prenotare da sé i viaggi, scegliendo trasporto e alloggio, ma si è anche messi nelle condizioni di acquistare i biglietti per gli eventi in maniera autonoma. Se da un lato ci sono i vantaggi, dall’altro ci sono anche i rischi, dato che negli ultimi anni si sono verificati diversi casi, alcuni eclatanti, di hackeraggio o di truffe. In tal senso, è bene segnalare come si è mossa la sicurezza su Internet: ecco delle informazioni utili a riguardo.

Acquisti online: assicurarsi che il sito sia sicuro

Ogni qualvolta ci si presti ad effettuare degli acquisti online, è chiaro che si debbano condividere delle informazioni private e sensibili quali la propria carta di credito o il conto bancario. Tali dati andrebbero inseriti soltanto su dei siti in grado di fornire delle connessioni sicure e criptate, in modo tale da rendere l’intera operazione totalmente serena. Ci sono diversi cybercriminali dietro l’angolo, ed è opportuno adottare delle misure preventive.

Possibilmente si riesce a comprendere quando un sito rispecchia i suddetti canoni per la sicurezza in Internet, basta osservare il loro URL, poiché se inizialmente c’è “https”, la lettera finale significa sicuro. Al contrario, i siti con URL che non possiedono la lettera S finale, ma solo con “http”, sono meno sicuri. Infine, ci sono dei portali dove si può notare la presenza del lucchetto vicino la barra degli indirizzi, ad indicare un’ulteriore garanzia.

Certificazione AAMS per i siti di scommesse

Quando si è davanti alla scelta di un sito di scommesse, bisogna tener presente che si andranno a svolgere operazioni come il deposito di denaro. Dunque, per rendere sicuro tutto il processo e per giocare con una totale tranquillità, è opportuno verificare che il sito scelto sia coperto dalla certificazione AAMS, regolamentazione attuata dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Nel caso in cui venga a mancare questa certificazione e il sito non presuppone l’utilizzo di alcun programma di crittografia dei dati dell’utente, allora è opportuno evitare di condividere dati sensibili. Inoltre, all’interno dei portali con certificazione AAMS, ci sono delle pagine trasparenti che spiegano come avviene la gestione del denaro, come funzionano eventuali cashout e così via. Per avere delle indicazioni più approfondite, su ilverogladiatore.it puoi trovare nuovi siti scommesse AAMS.

Usare le impostazioni sulla privacy per la sicurezza su Internet

Sia i provider che gli hacker traggono informazioni utili dalla navigazione degli utenti, e dal loro utilizzo dei social media. Per evitare di fornire facilmente tali dati, bisogna usare con arguzia le impostazioni sulla privacy, che talvolta non sono messe in evidenza da social come Facebook, proprio perché i provider desiderano entrare in possesso di queste informazioni a scopi commerciali. Dunque, mentre si naviga in Internet, è bene assicurarsi di aver abilitato le adeguate protezioni della privacy. I vari browser e i diversi sistemi operativi mobili devono essere impostati in modo da non condividere determinati dati.

Attenzione a ciò che si scarica

Uno dei trucchi più utilizzati dai truffatori consiste nel convincere un utente a scaricare programmi o app che contengono malware. Per evitare di fornire dati ai cybercriminali, è opportuno verificare che quanto si scarica proviene da un sito sicuro. Ciò vale soprattutto quando i programmi o le app, di qualsiasi natura, risultino essere ambigue.

Inserire password complesse per la sicurezza su Internet

Molto spesso si sottovaluta l’inserimento di una password, dato che gli utenti ne immettono molteplici che risultino facili da ricordare per sé stessi. Tuttavia, così facendo facilitano la vita agli hacker. Bisogna essenzialmente comporre delle password complesse, magari con 15 caratteri che includano lettere, numeri e altri caratteri speciali.

