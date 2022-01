Da alcuni trailer lanciati per il mercato giapponese, sono emersi nuovi spezzoni di gameplay di Pokémon Legends Arceus

Sono appena uscite alcune anticipazioni riguardo il gameplay di Pokémon Legends Arceus, l’open world RPG ambientato in una Sinnoh medievale (chiamata Hisui). Nintendo ha fatto uscire alcuni trailer promozionali in lingua giapponese, che mostrano chiaramente alcune features presenti nel gioco. Scopriamole insieme!

Pokémon Legends Arceus: ecco le novità del gameplay!

I nuovi trailer direttamente dal paese del Sol Levante ci mostrano dei mini gameplay in grado di mostrarci più ampiamente come sarà il mondo di Pokémon Legends Arceus. Sapevamo già che il gioco sarebbe stato un open world, con al centro il Villaggio Giubilo, da cui si potrà accedere a varie macroaree, e un altro trailer aveva già presentato i clan Diamante e Perla e i loro leader, i reggenti Damon e Perula (Adaman e Irida in lingua originale) insieme ai loro Pokémon Glaceon e Leafeon. Sappiamo anche che faremo parte del Team Galassia, occupato in alcune ricerche sul territorio di Hisui.

I nuovi mini trailer mostrano più attentamente le ambientazioni in cui il giocatore si immergerà. Soprattutto, si mostrano i Pokémon arrabbiati (quelli che apparivano nello scorso trailer) e le modalità di scontro, anche se solo per qualche secondo. Inoltre, si mostra il personaggio intento a nuotare con un Pokémon, andare a cavallo di un altro e trasportati in volo da un altro ancora: ecco come si useranno, infatti, le MN. Scordatevi le palestre: in Pokémon Legends Arceus si dovranno portare a termine delle missioni di ricerca. Il gioco uscirà esclusivamente per Nintendo Switch in versione digitale e fisica il 28 gennaio. Non vediamo l’ora di entrare nel nuovo vecchio mondo di Hisui!

