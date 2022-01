Kingdom Hearts: svelato l’evento per festeggiare il ventesimo anniversario

Kingdom Hearts è una delle saghe videoludiche più amate e quest’anno compie il suo ventesimo anniversario, scopriamo come verrà festeggiato

Il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts è alle porte e Square Enix è pronta a festeggiarlo nel migliore dei modi possibili. Di recente sono state svelate molte novità per la saga, tra cui l’uscita di una collection che comprende tutti i capitoli usciti, in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch. Grazie a un trailer di presentazione è stato specificato che questa collection uscirà solamente in versione cloud il 10 febbraio.

L’anniversario di Kingdom Hearts sarà ricco di sorprese!

Le novità non finiscono qui. Attraverso il Twitter ufficiale di Kingdom Hearts, Square Enix ha dichiarato che celebrerà il ventesimo anniversario della serie con un grande evento a Tokyo il 10 aprile. Secondo il tweet, l’evento inizierà con un mini-concerto, seguito da una serie di domande e risposte sui giochi, un’intervista diretta con il team di sviluppo di Kingdom Hearts, una splendida mostra relativa alla saga e molto altro ancora.

On April 10th we're hosting a Kingdom Hearts 20th anniversary event in Tokyo! We'll kick off the 20th anniversary celebrations with a mini concert, a chat and Q&A with the development team, an exhibition and much more. A video of the event will be made available at a later date. pic.twitter.com/gNLAs2waV6 — KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) January 18, 2022

Per tutti coloro che non potranno seguire l’evento in live, non dovranno preoccuparsi perché Square Enix ha pensato anche a loro. Il tweet specifica che un video dell’intero evento sarà reso disponibile anche in un secondo momento, presumibilmente poco dopo la fine delle celebrazioni. Sicuramente la saga continuerà a crescere nel tempo, visto l’enorme affetto ricevuto in questi vent’anni dai videogiocatori. Che sia la volta buona di vedere l’annuncio di un nuovo capitolo della saga? L’annuncio di Kingdom Hearts 4 sarebbe un ottimo modo per festeggiare l’anniversario, ma anche l’annuncio di un nuovo spin off renderebbe felice tutti i fan della saga.

Siete pronti a festeggiare l'anniversario di Kingdom Hearts? Recupererete la saga? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi.