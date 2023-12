Acer presenta il nuovo Predator Triton Neo 16

Acer ha annunciato il nuovo notebook gaming Predator Triton Neo 16 (PTN16-51), progettato con processori Intel Core Ultra e GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series

Questo dispositivo è rivolto a gamer e content creator, offrendo un’esperienza di alto livello grazie al display certificato Calman. Il notebook presenta processori Intel Core Ultra serie H con modulo AI dedicato e funzione Intel Application Optimization per garantire prestazioni elevate e un gameplay fluido. La GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop supporta la tecnologia NVIDIA DLSS 3.5, migliorando le immagini nei giochi e nelle applicazioni ray-tracing con intelligenza artificiale. Certificato NVIDIA-Studio, il Triton Neo 16 è pensato anche per i professionisti, offrendo prestazioni elevate nei processi più impegnativi.

Dettagli del nuovo Acer Predator Triton Neo 16

Il display da 16 pollici offre diverse opzioni, tra cui risoluzione fino a 3,2K, frequenza di aggiornamento di 165 Hz e rapporto di aspetto 16:10. La certificazione Calman assicura colori realistici; mentre la copertura cromatica DCI-P3 al 100%, la funzione NVIDIA Advanced Optimus e la tecnologia NVIDIA G-SYNC contribuiscono a ottenere colori nitidi e riproduzioni senza interruzioni.

Il sistema di raffreddamento avanzato, con ventola AeroBladeTM di quinta generazione e pasta termica in metallo liquido sulla CPU, mantiene le prestazioni elevate anche sotto stress. L’app Acer PurifiedVoiceTM 2.0, ottimizzata dall’intelligenza artificiale, consente agli utenti di gestire comunicazioni e dispositivi. Il Triton Neo 16 è basato su Windows 11 e offre prestazioni eccezionali, inclusi un mese gratuito di Game Pass per l’accesso a numerosi giochi per PC.

Il notebook è dotato di tecnologia Acer Purified Voice 2.0 per riduzione del rumore e beamforming, con l’aggiunta di un terzo microfono per mantenere comunicazioni cristalline. Il sistema di raffreddamento include una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione, pasta termica in metallo liquido sulla CPU e heat pipe canalizzate per garantire un flusso d’aria costante. Predator Triton Neo 16 è equipaggiato con porte HDMI, due porte USB-C ThunderboltTM 4 e un lettore di schede Micro SDTM per garantire connettività completa.

Disponibilità

Il notebook sarà disponibile in Italia a partire da marzo 2024. Specifiche, prezzi e disponibilità varieranno a seconda della regione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Acer più vicino o visitare il sito web ufficiale.

